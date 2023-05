Bispo Raimundo Possidônio é operado e se recupera em São Paulo, nesta segunda (1º)

Em Nota nesta segunda-feira (1º), a Diocese de Bragança, no nordeste do Pará, informa que por volta das 7h30 de hoje, 1º de maio, Dia de São José Operário, o bispo coajutor dessa Diocese, dom Raimundo Possidônio Carrera da Mata, deu início a uma intervenção cirúrgica no Hospital Maternidade Frei Galvão, em Guaratinguetá, no Estado de São Paulo. A cirurgia foi realizada para a remoção de uma tumor no intestino grosso.

"Segundo o boletim médico, a cirurgia foi um sucesso, não tendo portanto nenhuma intercorrência. Neste exato momento ele se encontra em observação e com todas as suas funções vitais normais e estáveis", comunica a Diocese de Bragança.

Na Nota, assinada pelo bispo da Dioecese de Bragança, dom Jesus Maria Cizaurre Berdonces, é solicitado a todos os fiéis para que continuem orando pela saúde de dom Raimundo Possidônio.

Nota expedida pela Diocese de Bragança (PA), nesta segunda (1º) (Foto: Reprodução Redes Sociais)