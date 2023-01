Diocese de Bragança sobre denúncias de malversação: "Práticas ofensivas e notícias falsas’

A Diocese de Bragança do Pará divulgou nota, na última quinta-feira (12), negando a informação veiculada na internet nesta semana de que o Papa Francisco teria enviado um emissário ao Hospital Santo Antônio Maria Zaccaria, instituição filantrópica da igreja, para determinar o afastamento da Congregação das Irmãs Missionárias de Santa Teresinha, junto com a superintendente, Irmã Estelina Oliveira, por motivos de má administração dos recursos financeiros.

VEJA MAIS

Um trecho da nota, assinada por Dom Jesus, Irmã Margarida e Irmã Estelina, representantes da Igreja, diz que "é de suma importância o esclarecimento de que a Igreja, em seus processos, não trabalha de forma isolada, tudo é muito organizado e jamais pulará as devidas hierarquias e suas fases processuais (...) Somos instituições de respeito e serenidade, devidamente sincronizadas, trabalhamos harmonicamente com a missão de prestarmos serviços de saúde, educação e assistência social à sociedade".

As informações davam conta que a Congregação das Irmãs Missionárias de Santa Teresinha teria 45 dias para deixar a gestão do hospital, assim como para encerrar as obras sociais desenvolvidas pela igreja. Em outra parte do comunicado da Diocese, a igreja afirma que se coloca à disposição da sociedade para esclarecimentos. “Não compactuamos com práticas ofensivas e notícias falsas. Diante da situação, reiteramos o nosso compromisso com a verdade através de uma construção dialética, idônea e solidária para construirmos um país justo e digno”, finaliza a nota.

A Diocese de Bragança do Pará é uma circunscrição eclesiástica da Igreja Católica no Brasil, pertencente à Província Eclesiástica de Belém do Pará e ao Conselho Episcopal Regional Norte II da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), sendo sufragânea da Arquidiocese de Belém do Pará.