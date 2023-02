Biblioteca municipal de Marabá lança desafio literário como forma de incentivo à leitura

Ler dez livros entre os meses de fevereiro e dezembro é o objetivo proposto pela Biblioteca Municipal Orlando Lima Lobo no Desafio Literário, em Marabá. Com o tema “Livro, leitura e meio ambiente“, o desafio consiste em inscrever pessoas interessadas em cumprir a tarefa de ler títulos relacionados à temática. Após a leitura, o participante deve postar em suas redes sociais uma pequena resenha e marcar o perfil da Secretaria Municipal de Cultura (Secult). No final de dezembro, quem conseguir cumprir o desafio, recebe uma homenagem, com direito a certificado, e ainda participa do sorteio de um kindle, tablet e um kit de livros.

De acordo com a coordenadora da Biblioteca Municipal Orlando Lobo, Evilângela Lima, o objetivo é fazer com que as pessoas leiam mais. “Às vezes a gente quer ler, a criança, adolescente, jovem ou adulto quer ler mais, mas acaba dando desculpas de não ter tempo, entre outras. O desafio é uma forma de incentivar, impulsionar para a pessoa ler. Depois vamos fazer aqui na biblioteca um encontro dessas pessoas que participaram do desafio”, comenta.

Sobre a escolha da questão ambiental como temática, Evilângela explica que a escrita literária possui várias abordagens esta é uma que permeia tanto os livros infantis, quanto romances ou literatura científica.

“A nossa intenção é fazer com que a escrita sobre questões ambientais esteja presente na vida das pessoas para que haja uma conscientização sobre a preservação do meio ambiente e as questões ambientais que sempre foram discutidas, mas que estão bem mais fortes atualmente”, afirma a coordenadora.

“Aí entra também a cultura indígena que, mesmo tão presente nas nossas vidas, acaba sendo renegada. Porém, hoje em dia já temos uma série de escritores que publicam um material muito bom, muito interessante, que falam sobre a sua história. A gente quer trazer esse repertório para que as pessoas tenham acesso”.

Evilângela Lima: boa expectativa quanto ao número de inscrições (Divulgação/ Ascom Marabá)

A última edição do desafio foi realizada em 2020 e a biblioteca teve 50 pessoas inscritas. Neste ano, a expectativa é que haja um público maior. “Temos uma boa expectativa quanto ao número de inscrições. Contamos com a imprensa para divulgar, vamos também nas escolas conversar com os professores para incentivar os alunos a fazerem esse desafio, a participarem, porque a gente quer muito que essa cultura do livro esteja presente e a gente não quer deixar essa obrigação apenas com a escola. Queremos também fazer parte dessa busca de alunos leitores”, avalia Evilângela.

A biblioteca vai disponibilizar os livros dentro da temática, mas os participantes podem buscar os títulos encontrarem mais facilidade ou até mesmo ler obras do seu acervo pessoal. “Se a pessoa não tiver, pode vir até a biblioteca escolher. Não vamos indicar um autor específico. Vamos deixar disponibilizado vários autores para aquele desafio e a pessoa pode escolher aquele que lhe agradar mais, que acha que a leitura vai fluir mais fácil”, afirma.

Inscrições

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas na Biblioteca, que está localizada em frente à Praça São Félix de Valois, no núcleo Marabá Pioneira, até o dia 28 de fevereiro. As leituras podem ser iniciadas imediatamente.