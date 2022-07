Benevides: Círio das Crianças homenageia Nossa Senhora do Carmo neste sábado

O Círio das Crianças da festividade da Paróquia de Nossa Senhora do Carmo, padroeira do município de Benevides, na Grande Belém, reuniu centenas de fiéis na manhã deste sábado (16). Meninos, meninas e familiares acompanharam a Imagem peregrina e prestaram várias homenagens por cerca de uma hora e meia em algumas ruas do município.

A programação do sábado começou às 7h, no convento Carmelo de Santa Teresinha, na Alameda José de Oliveira França, no Centro, com missa celebrada pelo Arcebispo Metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa. Em seguida, a procissão da crianças saiu pelas ruas, acompanhada pela Guarda Mirim, até a matriz da Paróquia de Nossa Senhora do Carmo, na Av. Joaquim Pereira de Queiroz, também no Centro.

Guarda Mirim (Divulgação)

O trajeto encerrou por volta das 9h30, quando as crianças foram recebidas no salão paroquial com lanche e brincadeiras.

Ainda dentro da festividade, a programação deste sábado foi marcada pelo casamento comunitário de nove casais. A cerimônia, organizada pela Pastoral Familiar, foi celebrada pelo pároco Hélio Fronczak, no fim da tarde, na matriz.

Casamento comunitário (Divulgação)

Encerramento

Com o lema "Caminhando juntos, com Maria, a cidade se enche de alegria", a festividade de Nossa Senhora do Carmo 2022 começou com a Imagem peregrina visitando várias comunidades de Benevides ao longo do mês de junho. A padroeira foi recebida em escolas, lojas, indústrias e também na Câmara Municipal e na Prefeitura de Benevides.

A programação litúrgica começou dia 10 de julho com a tradicional procissão do Círio 2022. Neste domingo (17), último dia de festividade, haverá a Bênção dos Veículos, às 8h, na matriz. Fiéis podem levar carro, motocicleta ou bicicleta para a bênção. Em seguida, haverá uma carreta pelas ruas do município. E, às 20h, a celebração de encerramento, em frente à matriz.