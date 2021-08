Barcarena terá mutirão de vacinação para chegar à faixa de 18 anos

O município de Barcarena, no nordeste paraense, vai realizar um mutirão de vacinação contra a covid-19 para chegar à fiaxa de 18 anos. Com mais 11.700 novas doses distribuídas pelo Governo do Estado, o município vai realizar a programação até domingo (15), com datas e horários que ainda serão divulgados.

O anúncio foi feito pelo governador Helder Barbalho, por meio de vídeo divulgado nas redes sociais, ao lado do prefeito de Barcanrena, Renato Ogawa:

#MutirãodeVacinação💉 Atenção Barcarena, nós estamos enviando 11.700 doses de vacina, para fazermos um grande mutirão na cidade. Em parceria com a Prefeitura, vamos vacinar toda população com 18 anos para mais. Fique atento ao seu dia e bora vacinar! pic.twitter.com/r8vYhuNce3 — Helder Barbalho (@helderbarbalho) August 11, 2021

"Estamos enviando 11.700 doses de vacina para fazer um grande mutirão, a prefeitura e o Governo do Estado, para vacinar, até este domingo, toda a população com até 18 anos. Com isto, garantir que de 18 anos para mais, todo mundo imunizado e protegido", comentou o governador.