Barcarena, no Pará, lança programa que leva água potável para 99% da população

Barcarena será o primeiro município do Pará a universalizar o acesso à água potável - ou seja, expandir totalmente o acesso a esse recurso - e ao tratamento de esgoto, beneficiando mais de 120 mil pessoas até o final de 2025. Segundo a prefeitura da cidade paraense, o programa Trata Bem Barcarena, lançado nesta quarta-feira (3), visa alcançar 99% de cobertura de água potável e 90% de esgoto tratado.

O projeto, desenvolvido em parceria entre a concessionária Águas de São Francisco e a Prefeitura de Barcarena, prevê um investimento de R$ 150 milhões. Este montante será utilizado na implantação de mais de 100 quilômetros de novas redes de água tratada e na ampliação das estações de captação e tratamento de água. No tocante ao esgotamento sanitário, a Prefeitura de Barcarena informou que serão construídos mais de 260 quilômetros de tubulações, seis novas estações de tratamento de esgoto (ETE's) e 33 estações elevatórias.

Durante a cerimônia de lançamento, o prefeito de Barcarena, Renato Ogawa, destacou a importância do programa para a qualidade de vida dos cidadãos. "Ter esgoto tratado e água de qualidade é cuidar das pessoas. Quando se investe nessa área, você está pensando em dignidade, em saúde e qualidade de vida para todo mundo", afirmou.

O diretor-presidente da Águas de São Francisco, Diego Dal Magro, ressaltou que o Trata Bem Barcarena é um projeto pioneiro e um símbolo nacional de universalização do saneamento. Ele destacou que, além das obras de infraestrutura, haverá um esforço de conscientização sobre os benefícios do saneamento básico para a saúde e o meio ambiente.

Ida Pietricovski, oficial de comunicação do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) em Belém, também enfatizou a relevância das parcerias para garantir direitos fundamentais, como o acesso à água potável. Segundo ela, o programa é crucial para o bem-estar de crianças e adolescentes na região.

“A Amazônia é uma região com muita água e, no entanto, sem água de qualidade. Então esse é um marco fundamental quando você fala em direito de crianças e adolescentes. A primeira coisa que vem é como é se banha, cuida e alimenta uma criança? Então, eu acho que fazer essa parceria entre a Prefeitura e a Águas de São Francisco é fundamental, considerando que Barcarena vem tendo uma agenda importante no compromisso com o direito da criança adolescente por meio do Selo UNICEF”, relata.

Situação precária

Barcarena se prepara para a COP 30 em 2025, ano em que será a primeira cidade do Pará e a primeira do Norte do Brasil, entre as cidades que não são constituem capitais, a alcançar as metas do Novo Marco do Saneamento.

Na região Norte, a situação do saneamento básico é precária. Dados do Instituto Trata Brasil mostram que apenas 12% da população tem acesso à coleta de esgoto, e quase metade da água potável produzida é desperdiçada.

André Machado, coordenador de relações institucionais do Trata Brasil, ressaltou a urgência de expandir o saneamento básico no país para melhorar a qualidade de vida e promover o desenvolvimento nacional.

“A gente ainda tem no país 32 milhões de brasileiros sem acesso à água tratada e 90 milhões sem coleta e tratamento de esgoto, então o tema tem uma urgência nacional. Quando se leva o saneamento básico para as pessoas, a gente está falando de abrir a torneira em casa e ter água disponível para toda a atividade doméstica, para manusear o alimento, para lavar roupa, para consumir água de qualidade. Existe ganho para as pessoas e também para a coletividade, contribuindo para o desenvolvimento do país”, destaca o coordenador.

A cerimônia de lançamento contou com a presença de diversas autoridades, incluindo a vice-prefeita de Barcarena, Cristina Vilaça, e o deputado estadual Lu Ogawa, presidente da Frente Parlamentar para a COP 30.