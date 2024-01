Banhistas flagram ‘cavalo mecânico’ atolado no Atalaia e caminhonete no Maçarico

Novos registros de veículos atolados nas praias de Salinópolis, região do Salgado paraense, começaram a circular nas redes sociais. Dois episódios chamaram a atenção dos banhistas: um carro na praia do Maçarico, na segunda-feira (1°), e até um "cavalo mecânico" preso nas areias do Atalaia, nesta terça (02).

Em uma das gravações compartilhadas no X (antigo Twitter), o veículo pesado aparece com as rodas dianteiras e traseiras enterradas. O caso chama atenção de quem passa, mas não há como ajudar, devido ao peso do "cavalo mecânico". Nas redes sociais, internautas questionaram: “O que um veículo desse foi fazer na praia?”.

Já na praia do Maçarico, internautas também se perguntavam como uma caminhonete conseguiu invadir a faixa de areia, onde ficou presa. “Agora o pessoal foi longe. Estão entrando de carro na praia do Maçarico, isso é um absurdo”, “Pois é como ele conseguiu? Qual acesso?”, comentaram.

VEJA MAIS