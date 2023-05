Bairros de 19 municípios do Pará terão manutenção programada de energia; veja locais e horários

A partir deste sábado (27) até próxima sexta-feira (2), bairros de 19 municípios do Pará terão manutenção preventiva, por meio de desligamentos programados realizados pela Equatorial Pará. O serviço, segundo a empresa, busca manter o bom desempenho do sistema e reduzir as ocorrências de falta de energia, além de possíveis acidentes.

Os principais serviços prestados durante esse período envolvem substituições de postes e de componentes da rede; podas de galhos de árvores que ficam próximos à rede elétrica; implementação de novas tecnologias; inspeções técnicas; entre outros. É importante lembrar que, nas áreas onde a manutenção será necessária, os clientes são avisados com antecedência para que possam se organizar.

Na regional Nordeste, as cidades de Bragança, Salinópolis, Bujaru, Barcarena, Moju, Ulianópolis, Castanhal e Tracuateua receberão o serviço. Na regional Norte, os municípios de Ananindeua, Belém, Santa Cruz do Arari, Afuá e Benevides serão contemplados. Na regional Sul, a manutenção preventiva ocorrerá nos municípios de Marabá, Dom Eliseu, Redenção, Tucumã e Santa Maria das Barreiras. Já na regional Centro, o município de Anapu passará pela manutenção programada.

De acordo com a Equatorial, a orientação é de que ninguém deve mexer na rede elétrica durante o serviço, pois a energia poderá voltar antes do horário previsto, para a segurança de todos.

Confira o cronograma de desligamento para o período de 27 de maio a 2 de junho:

SÁBADO (27/05)

Município de Bragança, bairro da Aldeia

Horário: das 9h55 às 15h55

Travessa: Coronel Antônio Pedro Coelho, entre avenida Visconde do Rio Branco e rua Henrique Dácia.

Avenidas: Visconde de Souza Franco, entre travessas 9 de Setembro e João 23; Visconde do Rio Branco, entre travessas João 23 e Aureliano Coelho.

Rua: Coronel José Caetano Ribeiro, entre travessas João 23 e Aureliano Coelho.



Município de Ananindeua, conjunto Cidade Nova

Horário: das 10h30 às 16h30

Estrada: da Providência, entre as ruas WE-26 e WE-35

Travessas: WE-27, WE-28 e WE-30.



Município de Belém, distrito de Mosqueiro

Horário: das 10h às 14h

Rua: Padre Manoel Raiol, entre avenida 16 de Novembro e rua Comandante Ernesto Dias.

Avenida: Getúlio Vargas, entre as ruas 15 de Novembro e Cardoso.

Alamedas: São Luís, São Jorge, Rui Barbosa, Coelho, Graciana, Abacateiro, Cabral e Esperança. Todas na rua Padre Manoel Raiol.



Município de Salinópolis

Horário: das 9h às 15h

Avenida: Senador Lemos.

Travessa: Manoel Morel.

Ruas: Jader Barbalho, 2 de Junho e Buriti.

DOMINGO (28/05/2023)

Município de Belém, bairro de Nazaré

Horário: das 8h às 13h

Avenida: Governador Magalhães Barata (os dois lados), entre travessa 14 de Março e avenida Alcindo Cacela.

Alameda: José Faciola, entre avenida Governador Magalhães Barata e alameda Lúcio Amaral.



Município de Santa Cruz do Arari

Horário: das 7h30 às 10h30

Toda a localidade de Santa Cruz do Arari.

SEGUNDA-FEIRA (29/05)



Município de Afuá, no bairro Centro

Horário: das 9h30 às 12h30

Ruas: Manoel Borges de Lima, Marcionilo de Oliveira, Projetada e Vereador Manoel Waldomar.

Travessa: Francisco de Assis.



Município de Marabá (zona rural)

Horário: das 14h às 17h25

Vicinais: Fuscão, do Francisco e Boa Esperança do Burgo.



Município de Bujaru (zona rural)

Horário: das 9h30 às 12h30

Ramais: do Cravo e Sagrada Família, ambos na rodovia PA-140, km 35.



Município de Dom Eliseu, no bairro João Vieira (localidade Itinga do Pará)

Horário: das 14h05 às 17h

Ruas: Almirante Barroso; Baden Power, entre ruas Ceará e Coronel Moura Carvalho; Alacid Nunes; Pernambuco; Ceará, entre ruas Almirante Barroso e Baden Power.

TERÇA-FEIRA (30/05)



Município de Benevides, no bairro Medice

Horário: das 10h05 às 14h05

Avenidas: Visconde de Maracaju, entre rua 13 de Maio e avenida Joaquim Pereira de Queiroz; Professor José Gomes Teles, entre ruas 13 de Maio e 7 de Setembro.

Rua: 7 de Setembro, entre avenidas Professor José Gomes Teles e Presidente Costa e Silva.



Município de Barcarena, no distrito Vila dos Cabanos (comunidade Renascer)

Horário: das 9h45 às 15h45

Ruas: Fortaleza, São Luís, São Paulo, Jerusalém, Boa Esperança e Minas Gerais, entre travessas Belém e Pau D’arco.

Travessas: Belém e Alípio Borges, entre rua Pedro Cordeiro Xavier e avenida Cônego Batista Campos.



Município de Moju (zona rural)

Horário: das 9h às 13h

Rodovia: PA-252 e transversais, do ramal São Pedro até o ramal da Conduta.

Ramais: Açaí, da Conduta, do Vale, São Francisco e São Pedro.

Vilas: Castanheira, Bacuriteua, Ipitinga, São Pedro e Kaki.

Vicinal: da Vila.



Município de Anapu (zona rural)

Horário: das 11h55 às 17h

Rodovia: Transamazônica, entre o km 331 até o km 340.

Vicinais: Pão Doce, do km 332, do km 338.

Vila: Pão Doce.

QUARTA-FEIRA (31/05)



Município de Redenção, no bairro Entroncamento

Horário: das 11h55 às 17h

Avenidas: Araguaia (lado ímpar), entre avenida Plácido de Castro e rua C 9; Plácido de Castro, entre avenidas Araguaia e Triângulo; Juscelino Kubitschek, entre rua Madesul e Madecar.

Ruas: Madesul e Madecar.



Município de Ulianópolis, no bairro Palmeiras

Horário: das 9h15 às 15h

Travessas: São Francisco, entre as ruas Alvorada e Alagoas; Estado Pará, entre as travessas Bela Vista e São Francisco; Olinda, entre avenida Ulianópolis e rua Alvorada

Rua: Maranhão, na travessa Bela Vista até o final.

Avenida: Ulianópolis, entre as travessas Bela Vista e Olinda.

Ruas: do Sol, do Mercado e Alvorada. Todas entre as travessas Bela Vista e Olinda.



Município de Santa Maria das Barreiras (zona rural)

Horário: das 8h40 às 12h30

Rodovia: BR-158 do km 60 até o km 90.

Vicinais: Inajapora e Panorama.

Agrovila.



Município de Moju (zona rural)

Horário: das 9h às 13h30

Rodovia: PA-252, do km 47 ao km 56.

Vilas: Serrana, Reis Martins, Renatinha, Deus Proverá, Laranjal, Bom Jesus, Betel, Novo Progresso, Vitoria de Cristo, Príncipe da Paz, Jambuaçu, Bacuriteua e Primavera.



Município de Tracuateua (zona rural)

Horário: das 8h às 11h55

Vilas: Fátima, Martins e do Almoço.



Município de Tucumã, bairro Centro

Horário: das 9h10 às 13h10

Ruas: Sucupira, Jasmim Do Cerrado, e Seringueira. Todas entre rua União e avenida Pará; União; Açai; Taperebá; Eixo; Industrial.



Município de Castanhal, bairro São José

Horário: das 9h10 às 13h10

Alameda: Vitória Régia, entre as ruas Projetada VI e Projetada XII.

Ruas: Projetada: VII, VIII, IX, X, XI, XII. Todas entre avenida Vitória Régia e alameda das Samambaias.