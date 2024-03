Av. Almirante Barroso é interditada na manhã desta quarta-feira (13); acompanhe

A avenida Almirante Barroso, importante via de acesso ao centro de Belém, está interditada no sentido Ananindeua-Centro, no trecho do cruzamento com a travessa do Chaco, no bairro do Marco. Todas as faixas do sentido foram fechadas, em um protesto de trabalhadores, inclusive a faixa destinada aos ônibus do BRT.

A equipe da Redação Integrada do Grupo Liberal está apurando a motivação da interdição da via.

Matéria em atualização.