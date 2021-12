60% dos 8 mil km de estradas do Pará estarão reformados até 2022, diz Helder

Até o final do governo, em 2022, a meta é pavimentar 60% dos quase oito mil quilômetros de estradas estaduais do Pará. É o que afirmou o governador Helder Barbalho, na manhã desta segunda-feira (13), em entrevista à Redação Integrada. “Devemos concluir e chegar, nestes quatro anos de governo, a 60% de malha estradal pavimentada”, disse. O Pará possui um malha estradal de 7.701 km sob a responsabilidade do governo do Estado. Em 2019, a atual gestão recebeu 47,5% dessas vias estaduais pavimentadas. No momento, há mais de 1.100 rodovias estaduais em obras de construção e pavimentação, informou a Secretaria de Estado de Transportes (Setran).

Segundo ele, trata-se do maior plano de investimento que, só neste ano, chega a mais de R$ 1,5 bilhão. “Isso fará com que estradas que nunca tiveram asfalto, regiões que não se integravam através de uma malha rodoviária adequada, passem a escrever um novo capítulo, o que traz certamente segurança para quem trafega, qualidade para as pessoas que necessitam das estradas, redução do custo do frete. Isso faz com que a produção seja mais competitiva, fortalecendo a geração de emprego e de renda para as regiões do Pará”, disse. O Pará tem sob sua jurisdição 130 rodovias PAs e 23 vicinais, o que contabiliza cerca de 7.700 km de extensão.

Falando da dimensão geográfica do Pará, Helder disse que o governo fez um mapeamento para que todas as regiões do estado possam estar contempladas. “Mas é fato que há um histórico, lamentavelmente, de algumas regiões que, ao longo da sua história, tiveram poucos investimentos”, disse. O governador citou o Baixo Amazonas, no oeste do Pará, que abrange os municípios da Calha Norte, que, ao longo de sua história, só recebeu 88 quilômetros de asfalto. “Neste governo, estamos investindo (fazendo) próximo de 300 quilômetros de pavimentação nesta região. É claro que é uma região que ainda requer mais investimentos porque essa malha estradal é de 800 quilômetros”, afirmou.

Governador entregou 28 caminhões com tração e caçamba basculante para prefeituras do interior

Helder Barbalho entregou, na manhã desta segunda-feira (13), no Palácio do Governo, em Belém, 28 caminhões com tração e caçamba basculante para execução de serviços de recuperação de estradas vicinais em vários municípios. O valor utilizado para aquisição de veículos resulta de emenda parlamentar, no valor de R$ 12 milhões. Foram contemplados os municípios de Abaetetuba, Acará, Alenquer, Altamira, Ananindeua, Aveiro, Brasil Novo, Bujaru, Capanema, Curuçá, Dom Eliseu, Goianésia do Pará, Igarapé-Miri, Juruti, Moju, Mojuí dos Campos, Óbidos, Ourém, Paragominas, Prainha, Rio Maria, Santa Luzia do Pará, São Miguel do Guamá, Ulianópolis, Vigia de Nazaré e Viseu. Ao todo, 26 cidades.

O governador afirmou que dar equipamentos para os municípios fazerem frente às demandas de recolhimento de lixo, de infraestrutura urbana, de melhoria das estradas vicinais, é fundamental para ajudar a população com os serviços de qualidade. “E fundamental, também, para reduzir o custo com aluguéis de alagamentos, que acaba sendo uma carga importante para as finanças dos municípios”, disse. Para tanto, citou a parceria com deputados e senadores.

Helder disse ter a clareza de que um estado com a dimensão territorial do estado do Pará precisa ter um enfrentamento em sua infraestrutura para melhorar as estradas vicinais e as estradas centrais estaduais, “para que possamos facilitar a vida das pessoas e integrar as regiões e, claro, com a competividade do produto através da logística adequada, gerar emprego e renda”. É o que, afirmou, o governo do estado tem buscado fazer em todas as regiões do Pará, para que os benefícios cheguem nos 144 municípios.

Caçambas foram entregues para ajudar na recomposição de vicinais de 26 cidades (Bruno Cecim / Agência Pará)

Setran está fazendo mais de 1.100 km de pavimentação em todas as regiões do Estado

Segundo o titular da Secretaria de Estado de Transportes (Setran), Adler Silveira, o governo vai avançando no programa de transformar a malha rodoviária do estado. “Estamos hoje com o plano de investimento do governo de mais de um bilhão e meio de reais. São mais de 1.100 km de pavimentação que estão sendo feitos pela Secretaria de Transporte em todas as regiões do Estado”, disse.

“Temos mais de 7.700 km de rodovia sob a gestão do estado, que também estão sendo requalificadas, algumas sendo asfaltadas pela primeira vez. Tirando a população da lama no inverno e da poeira, no verão” disse. Ele destacou a parceria com os municípios para trabalhar a recuperação das estradas vicinais, não só com a entrega de equipamentos, como ocorreu hoje (28), mas também dialogando com as prefeituras para fazer parceria para a aquisição de óleo diesel para os maquinários, além da recuperação de pontes em vários municípios. “Essas estradas vicinais são rodovias importantes para o escoamento da produção da agricultura familiar. Portanto, uma fonte de geração de emprego e renda para as famílias que moram no entorno das rodovias estaduais”, disse.

Ele afirmou que a Setran trabalha com uma manutenção preventiva, rotineira. “Não existe aquilo que é mais urgente. Existe sim um planejamento da Secretaria de Transportes para que todas as estradas vicinais, em parceria com os municípios, e todas as PAs sejam manutenidas de forma preventiva e não emergencial”, disse. O secretário citou que há um pacote de obras em todo o Estado. “Temos na Calha Norte, no sudeste, no nordeste. Um exemplo de vicinal que acabamos de fazer uma recuperação completa é a Vicinal Cuamba, que liga Alenquer a Monte alegre, na Calha Norte, que diminui distâncias e fomenta o desenvolvimento econômico daquela região”, disse.

“Dos 7.700 km hoje estamos com tudo recuperado e alguns asfaltamentos sendo realizados onde não havia asfalto antes”, afirmou. Em termos de vicinais, o município que tem a gestão disso aí e a gente entra com a colaboração de máquinas, diesel, pontes, para que isso possa ser acelerado e garanta o direito de ir e vir da população nesses municípios.