Arte de rua transforma município de Parauapebas em telas ao ar livre

Circular pelas ruas de Parauapebas é se deparar com uma grande galeria de arte ao ar livre, projeto desenvolvido pelo talento de cerca de dez artistas do município. Com temas que valorizam a cultura, meio ambiente, os artistas locais e as belezas naturais de uma forma criativa e autêntica, a arte visa sensibilizar a sociedade em cada arte retratada nos desenhos gráficos.

A arte de rua, surgiu de maneira tímida e logo foi ganhando espaço nos muros da cidade, o projeto Arte de Rua, é idealizado pelo artista Cláudio Luz, que explicou que a criação de transformar os muros espalhados por Parauapebas em verdadeira obra de arte, teve como inspiração os grandes centros urbanos, como Goiânia e São Paulo, onde pode acompanhar o trabalho artístico de outros profissionais.

“Tive a oportunidade de acompanhar de perto o trabalho artístico estampado em grandes telas ao ar livre. Com o tempo eu fui adaptando o que vi lá na capital de São Paulo e Goiânia e trazendo para Parauapebas, a beleza de cada tema retratado em cada arte que me inspirou, ” destacou Cláudio Luz, artista de rua.

Arte também visa sensibilizar a sociedade nos desenhos (Divulgação/ Artes e artistas de Parauapebas)

Os trabalhos, logo foram aceitos pela população, e os locais que ganharam a arte de rua se tornaram ponto turístico para a comunidade e a quem visita Parauapebas. Hoje o município é uma das cidades da região com maior número de arte de rua, segundo Cláudio Luz, no sul e sudeste do Pará não é comum se deparar com a arte de rua, trabalho que hoje tem ganhado cada vez mais espaço e reconhecimento artístico na região de Carajás. “Talvez Parauapebas só perca para a capital Belém na arte de rua, por ser uma capital e ter muito mais anos, pode ser que tenha mais arte de rua”, frisou.

Arte é destaque em outros estados

Como em qualquer ramo profissional, o grupo enfrentou grandes dificuldades para desenvolver sua arte, uma delas foi em relação foi no requisito financeiro, onde Cláudio Luz precisou arcar sozinho com a despesas matérias e profissionais para que arte de rua se tornasse uma realidade dentro da Capital do Minério, e para isso os artistas precisavam de reconhecimento e valorização.

“A gente foi ganhando espaço dentro do município, e com isso, aumentou a sensibilização das autoridades para a contração dos nossos serviços e então desenvolver a arte de rua em diversos pontos da cidade”, destacou Cláudio.

Natureza é um dos temas mais presentes nas obras (Divulgação/ Artes e artistas de Parauapebas)

Com tamanha perfeição e performance, os artistas também foram se destacando fora do município e estado, a arte de rua dos profissionais de Parauapebas estão estampados em muros como Florianópolis e Goiânia, além de também estarem presente em artes no município paraense de Abaetetuba.

A forma utilizada traz um colorido diversificado para cada obra expressa, para da vida as exposição ao ar livre, os artistas utilizam formas e técnicas, utilizando apenas spray e tinta semibrilho, cada detalhe é importante para que a sociedade se identifique por meio das telas gigantes que retratam o realismo, abstrato, arte moderna, dentre outras características que fizeram de Parauapebas um lugar cheio de cores, histórias e origens.