Arrastão do Pavulagem: último cortejo de junho agita milhares de brincantes em Belém

No terceiro e último arrastão do pavulagem neste mês de junho a avenida Presidente Vargas, no centro de Belém, foi tomada na manhã deste domingo (30) por milhares de brincantes do folguedo. Gente de todas as idades participam do evento, cuja concentração ocorreu às 9 horas na frente do Theatro da Paz, na Praça da República.

Após a Roda Cantada ao lado do Theatro da Paz, os brincantes saíram pela avenida Presidente Vargas. Seguem agora por essa via até a Praça Waldemar Henrique. Na chegada, haverá show da banda do Arraial do Pavulagem e a apresentação especial da cantora Gaby Amarantos.

