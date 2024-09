Aprovados na segunda fase do CNH Pai D'égua podem se matricular a partir desta terça-feira

Os candidatos aprovados no Programa Social CNH Pai D’égua, das regiões de trânsito de Santarém, Altamira e Itaituba, sudoeste paraense podem se matricular a partir desta terça-feira, 10. O período de matrícula segue até o dia 19 de setembro, conforme o horário agendado enviado pro e-mail do candidato. Serão 7 mil matrículas realizadas no programa que é uma iniciativa do governo do Estado, coordenado pelo Detran e que garante a emissão de CNH totalmente gratuita para pessoas de baixa renda.

A matrícula é a primeira etapa do processo de habilitação, onde os candidatos aprovados apresentam os documentos e realizam a abertura do processo no Registro Nacional de Carteira de Habilitação (Renach). As datas, locais e endereços para a matrícula podem ser acessados pelo site do Detran.

No próprio local, o candidato fará a coleta biométrica e agendará os exames médicos. Por questões de logística, alguns municípios receberão as matrículas de municípios próximos.

"Este é o primeiro passo que os candidatos dão para obter a Carteira Nacional de Habilitação. Então é muito importante que os interessados se atentem à data, hora e o local da matrícula e, principalmente, aos documentos solicitados e descritos no edital".

Durante o processo de matrícula os candidatos devem apresentar originais e cópias da Carteira de Identidade ou equivalente para Primeira Habilitação, ou Carteira Nacional de Habilitação válida, nos casos de mudança e adição de categoria, CPF, Comprovante de residência atualizado, certificado ou declaração de escolaridade de nível fundamental, emitido pela Secretaria de Estado de Educação(Seduc) ou equivalente em outra Unidade Federativa e Certidão Negativa de Antecedentes Criminais emitidas pela Polícia Civil do Estado do Pará , com vencimento de 90 dias.