Após se meter em confusão, ‘Fofão’ só assiste briga em cidade do Pará; assista

O projeto “Carreta Furacão, Trem da Alegria” chegou há alguns dias em Parauapebas, no sudeste do Pará, mas o que deveria ser entretenimento para a população, já foi cenário de brigas. Uma delas, protagonizada pela personagem "Fofão", que trocou socos com um ocupante do veículo, após ter sido agredido. Anteriormente, ele torceu o pé.

Dessa vez, uma nova confusão foi registrada com briga física, mas, desta vez, “Fofão” só assistiu. As imagens que passaram a circular na noite de ontem (10) mostram dois homens trocando socos, dentro do círculo formado pela plateia. Um terceiro homem, inicialmente apoiado em uma bicicleta, decide se juntar à confusão. Veja:

Na última semana, a um portal local, a responsável pelo empreendimento lamentou a conduta de algumas pessoas que se comportam de maneira inadequada ao utilizarem o brinquedo, que normalmente transporta crianças. Na ocasião, “Fofão” havia saído para fazer compras e ela garantiu que ele estava bem e sem lesões físicas.