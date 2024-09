Após briga de torcidas em Belém, Justiça libera 216 pessoas e mantém prisão de outros 23 envolvidos

O Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) determinou a soltura de 216 pessoas que foram presas após os confrontos violentos entre torcidas organizadas durante a última semana, mas decidiu manter a prisão de 23 envolvidos no caso. A decisão foi proferida nesta segunda-feira (30) pelo juiz Heyder Tavares da Silva Ferreira, da 1ª Vara De Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém. O caso, que envolveu torcedores do Paysandu e do Sport-PE, ocorreu nas proximidades do estádio da Curuzu, na capital paraense, na última segunda-feira (23).

A determinação foi promulgada após uma análise das circunstâncias e dos antecedentes dos envolvidos. Para os 216 que foram liberados, foram impostas medidas cautelares, como a obrigação de comparecimento regular à Justiça e a proibição de participar de eventos esportivos por um ano. Além disso, os torcedores deverão se apresentar a unidades policiais em dias de jogos, como forma de garantir o afastamento de futuros atos violentos, como detalha o documento da decisão judicial.

Quanto à proibição dos torcedores nas partidas, o juiz justificou: “Nesse sentido, registro que, além das medidas cautelares diversas da prisão, o afastamento dos investigados dos estádios de futebol também se mostra necessário, ao menos por ora, para garantir a ordem pública e prevenir a prática de novos delitos relacionados ao futebol, que é um patrimônio cultural brasileiro”.

Já os 23 torcedores que continuarão presos estão envolvidos em crimes mais graves, como associação criminosa e lesão corporal. O TJPA justificou, ainda, que a manutenção das prisões preventivas é necessária para assegurar a ordem pública e evitar novos atos de violência.

“Há indícios de que os investigados, integrando uma associação criminosa juntamente com outras pessoas não identificadas, teriam provocado uma briga generalizada e até planejado atentados contra a vida e a integridade física de torcedores rivais. A dinâmica dos fatos, em tese, revela o animus dos envolvidos em atentar contra a vida dos integrantes da torcida adversária, com o objetivo claro de promover violência física”, detalha o juiz na decisão.

O caso

Uma grande briga de torcedores foi registrada no início da tarde da última segunda-feira (23) nos arredores do estádio da Curuzu. Por volta das 12h, membros de organizada do Paysandu e do Sport-PE, adversário bicolor que enfrentaria no mesmo dia, em partida pela Série B, entraram em confronto próximo à sede de uma torcida do Remo.

No meio da confusão, alguns locais nos arredores foram danificados. Após alguns minutos de troca de violência em uma das principais avenidas de Belém, a Polícia Militar chegou ao local. Por meio de tiros de balas de borracha, os policiais conseguiram conter a confusão.