Ano Novo: operação do Detran reforça segurança nas estradas paraenses para as festas de Réveillon

Pelo menos 45 agentes de fiscalização do Departamento de Trânsito do Estado (Detran) estarão distribuídos ao longo dos 18 quilômetros da rodovia BR-316 — nos trechos de jurisdição do órgão —, com o objetivo de monitorar o fluxo, ajudar na fluidez e evitar acidentes em todo o perímetro. A ação faz parte da Operação Festas Seguras, realizada em conjunto com os demais órgãos de segurança do Estado, por conta da intensificação de condutores na estrada devido às festas de fim de ano.

A operação na BR-316 atuará, estrategicamente, em pontos de congestionamentos na saída e entrada da Região Metropolitana de Belém. A atuação do Detran integra, ainda, o atendimento até a eventuais alagamentos, já que neste período do ano são registradas chuvas intensas. E ainda, para evitar contratempos na estrada, a orientação do departamento aos condutores é que eles saiam de Belém antes das 6h ou após as 21h, quando o fluxo de veículos costuma ser menos intenso. Outra recomendação é fazer a revisão do veículo antes de viajar.

No total, 264 agentes de fiscalização estão presentes em 33 municípios localizados nas principais rodovias paraenses desde o dia 21 deste mês. A Operação Festas Seguras 2023 tem como objetivo a prevenção, educação e a fiscalização de trânsito e tráfego, evitando os excessos e infrações que coloquem em risco à vida. O combate ao excesso de velocidade, ultrapassagem perigosa e alcoolemia estão no foco da fiscalização por serem as principais causas de acidentes.

Reforço

Este ano, o efetivo foi reforçado por solicitação da Polícia Civil nas seccionais de Salinópolis, Mosqueiro/Santa Bárbara e Barcarena para combater condutores dirigindo sob a influência de álcool. Em Salinópolis, as operações serão desempenhadas nas rodovias PA-124 e 444 e nas praias do Atalaia e Farol Velho em turnos onde há maior fluxo de veículos e pessoas. Nessas áreas, serão realizadas ações de controle de fluxo de veículos, de acordo com o horário da preamar e baixa-mar, barreiras de fiscalização com uso do etilômetro, além do uso de radar medidor de velocidade.

Já em Santa Bárbara/Mosqueiro, as operações de fiscalização serão desempenhadas nos horários de maior fluxo de pessoas para evitar acidentes provocados pelo consumo de álcool e excesso de velocidade com uso do radar medidor de velocidade portátil. Tanto na PA-124 quanto na PA-391, os agentes atuam pela primeira vez com o suporte tecnológico, utilizando radares de Reconhecimento Óptico de Caracteres (OCR), sistema que permite, a partir da identificação da placa, a checagem, da situação dos veículos, a exemplo de licenciamento atrasado, placa clonada e algum impedimento judicial.

Além da fiscalização, o Detran atua na prevenção de sinistros em Santa Bárbara/Mosqueiro, Bragança e Salinópolis. Nestes municípios, mais de 40 servidores da educação de trânsito realizam abordagens educativas para orientar condutores e pedestres sobre os principais fatores de risco nas estradas. “O objetivo é reduzir as imprudências no trânsito e garantir mais uma vez o término de uma grande operação sem mortes nas rodovias estaduais fiscalizadas pelo Detran”, destaca o diretor técnico-operacional, Bento Gouveia.