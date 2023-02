Ananindeua e Marituba iniciam aplicação da vacina bivalente contra covid-19 nesta quarta-feira (1º)

Ananindeua e Marituba, na Grande Belém, iniciam, nesta quarta-feira (1º de março), a primeira fase da aplicação da vacina bivalente contra a covid-19. Em ambos os municípios, a imunização será dividida em fases. O público-alvo vacinado no primeiro momento será: pessoas de 70 anos ou mais; pessoas vivendo em instituições de longa permanência (12 anos ou mais), abrigados, trabalhadores de saúde; imunocomprometidos; comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas (a partir de 12 anos).

Em Ananindeua, a vacinação será realizada em horários alternados nas unidades básica de saúde (UBS's). Já em Marituba, a imunização seguirá das 8h às 16h, em todas as unidades de saúde do município. Para seguir com a aplicação do imunizante, o usuário precisa estar com pelo menos 4 meses da última dose. Devem ser apresentados cartão de vacinação, CPF ou Cartão SUS, além de comprovante para os imunocomprometidos.

Locais de vacinação

Ananindeua

Horário: das 8h às 12h

UBS Ariri

UBS Atalaia

UBS Aurá

UBS Carnaúba

UBS Carlos Guimarães

UBS Cidade Nova IV

UBS Cristo Redentor

UBS Curuçambá Rural

UBS Cristo Rei

UBS Falcolândia

UBS Guajará I

UBS Helena Barra

UBS Heliolândia Rural

UBS Jardim Nova Vida

UBS Jaderlândia II

UBS Jardim Amazônia

UBS José Araújo

UBS Lucília Bráulio

UBS Nova Águas Lindas

UBS Nova Esperança II e III

UBS Nova União

UBS Novo Cristo

UBS Park Laguna

UBS Pérola I e II

UBS Saré

UBS Una

UBS Warislândia



Horário: das 8h às 16h

UBS Ananindeua Centro

UBS Águas Brancas

UBS Águas Lindas

UBS Coqueiro

UBS Distrito Industrial

UBS Elo I e II

UBS Icuí

UBS Julia Seffer

UBS Nova Zelândia

UBS Paulo Frota

UBS Pedreirinha

UBS Roraima - Amapá

UBS Paaranos (abrigados e os trabalhadores dessas instituições; imunocomprometidos; comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas)

Marituba

ESF Santa Clara

ESF José Coelho Serrão

ESF Santa Lúcia

ESF Riacho Doce

ESF Manoel Paiva

ESF Bela Vista

ESF Celina Lameia

ESF Adalúcio Calado

ESF Pastor Arimateia (Canaã)

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão de Victor Furtado, coordenador do Núcleo de Atualidades)