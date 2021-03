Ananindeua usa espaços de igrejas para vacinar idosos

Esta quinta-feira (4), foi marcada na Prefeitura de Ananindeua com a vacinação de pessoas idosas de 76 anos de idade ou mais, com a primeira dose do imunizante contra a covid-19. Nesse processo são utilizados espaços comunitários, como as igrejas. A meta da gestão municipal é que as vacinas alcancem, até sábado (6), os idosos com mais de 70 anos. A campanha ocorre das 08h às 16h em igrejas nas duas margens da rodovia BR-316 (Lado Norte e Lado Sul) e na Unidade Municipal de Saúde (UMS) do Jaderlândia.

O começo da vacinação de pessoas idosas com idade acima de 76 anos foi acompanhado pelo prefeito de Ananindeua, Dr. Daniel, ao lado do governador do Estado, Helder Barbalho, e da secretária municipal de Saúde, Dayane Lima. Esses gestores estiveram em uma das igrejas-sede dos procedimentos.

Acerca da parceria do Governo com a Prefeitura, o governador destacou ser "fundamental neste momento construir uma barreira imunológica para fazer um enfrentamento ao novo coronavírus". "Lamentavelmente, o número de infectados está em crescente e nós estamos fazendo a garantia da vacinação para idosos até 70 anos na região metropolitana. Este é um esforço que todos estão fazendo, inclusive, com a participação das igrejas que estão servindo como pontos de vacinação para descentralizar e bem acolher as pessoas, para que com a vacinação menos pessoas estejam expostas, e, com isso, proteger vidas contra o coronavírus”, declarou.

Igrejas

O prefeito de Ananindeua destacou o começo desta nova fase da vacinação e das parcerias para combater a covid-19. “Eu agradeço a parceria com o Governo do Estado que possibilita que a gente possa vacinar pessoas com idade de 70 anos até no próximo sábado. Após diálogo, chegamos à conclusão que o melhor local que a Prefeitura e o Governo do Estado poderiam fazer uma parceria para que as pessoas fossem vacinadas com conforto e celeridade são as igrejas. Em Ananindeua, iniciamos hoje e está dando tudo certo, com espaços grandes, as pessoas podem ficar sentadas, isso garante que possamos vacinar com conforto os nossos idosos”, arrematou.

Para a aposentada Josefa Rosário Brito, 76 anos, receber a primeira dose da vacina era um momento muito esperado. “Tenho o medo de morrer, já que tem tanta gente morrendo; perdi meu marido para esse vírus e estava ansiosa para receber a vacina", declarou. "Aqueles que têm medo ou estão preocupados em tomar a vacina eu posso dizer que procurem os postos de vacinação. Eu rezo que a vacina chegue logo para todos”, disse a aposentada.

O município de Ananindeua vai continuar com o esquema escalonado de distribuição da vacina para evitar aglomerações e manter o conforto do público-alvo. Desse modo, a faixa etária vai decrescendo a cada dia, até chegar aos idosos com 70 anos, no próximo sábado (6).

Segunda dose

A Secretaria de Saúde do município segue vacinando os idosos com a segunda dose da Coronavac. A vacina deve ser aplicada na data indicada no cartão de vacinação do idoso. Aqueles que já tomaram a primeira dose devem procurar uma das sete igrejas com postos de vacinação, no horário das 08h às 16h. Os documentos necessários para receber a segunda dose são: RG, cartão SUS e de vacinação.

A vacinação no modelo Drive-Thru, na Unama BR, ocorre até sexta-feira (05), sempre das 8h às 12h.

Documentos

Em relação à documentação necessária para receber a vacina, sob recomendação do Ministério Público de Ananindeua, os documentos devem ser: RG, CPF, Cartão SUS, Comprovante de residência (no nome do idoso) e/ou título eleitoral. Não havendo como apresentar o documento de comprovação de domicílio, o familiar/acompanhante poderá cadastrar o endereço e uma equipe da Secretaria vai ao local para confirmar as informações para então vacinar o idoso. A medida foi necessária para garantir transparência diante dos órgãos oficiais de controle e da população que tem direito às doses.

Cronograma de vacinação em Ananindeua

Sexta (05/03): 73 a 75 anos ou mais

Sábado (06/03): 70 a 72 anos ou mais

- Horário: 8h às 16h

Pontos de Vacinação

Lado Norte:

- Paróquia Divino Espírito Santo

Arterial 18, nº 100. Cidade Nova 4.

- Paróquia São Vicente de Paulo

Av. Rio Solimões, nº 761. PAAR.

- UBS Jaderlândia

Rua G, no Bairro Atalaia. (Entrando pela BR 316 - Rua lateral ao Atacadão).

- Igreja Quadrangular Catedral da Fé

Av. Zacarias de Assunção com a Rua Bom Sossego - Distrito Industrial.

- Igreja Quadrangular Labaredas de Fogo

WE 16, N 17 - Cidade Nova 2.

- Paróquia Santa Paula Frassinetti

WE 72, S/N - Cidade Nova 6.

- Igreja Assembleia de Deus

Av. Cláudio Sanders com a Estrada do Curuçambá - Maguari.

Lado sul:

- Paróquia Cristo Rei

Rua Rosa Vermelha com a 19 de março, nº 05 - Guanabara.

- Igreja Universal

Rua Oswaldo Cruz, nº 563 - Águas Lindas.

- Igreja Sagrado Coração de Jesus (Salão Paroquial).

Entre ruas 10 e 11 - Conj. Júlia Seffer.