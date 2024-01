Ananindeua 80 anos: Moradores do Jaderlândia e Guanabara recebem 822 títulos de propriedade

Como parte das programações de comemoração aos 80 anos do município de Ananindeua, celebrado nesta quarta-feira (3), o governo do Pará e a prefeitura da cidade promoveram a solenidade de entrega de 822 títulos de propriedade para os moradores dos bairros da Jaderlândia e da Guanabara, que habitam na rua União - Atalaia (Jaderlândia). A cerimônia, que iniciou às 9h, contou com a presença do governador Helder Barbalho, da vice-governadora Hana Tuma, do prefeito Daniel Santos e demais autoridades.

VEJA MAIS

O prefeito Daniel Santos agradeceu a todos envolvidos na entrega de títulos e ressaltou a importância das parcerias entre todos gestores para beneficiar a população. “É importante a prefeitura ter parcerias, pois essas parcerias só trazem benefícios para nosso povo e avanço nos serviços que oferecemos para todos no município”, afirmou.

Já o governador do Pará, Helder Barbalho, pontuou a importância do município de Ananindeua e disse que sempre estará à disposição da cidade. “Eu estou à disposição de Ananindeua para ajudar o município a crescer e se desenvolver cada vez mais."

Para a aposentada Raimunda Cunha, 67 anos, beneficiada com a entrega do título de propriedade, o sentimento era de gratidão. “Estou grata por estar recebendo o documento da minha casa. Enfim, posso ter a tranquilidade e a segurança de morar em um lugar que realmente é meu”, disse a moradora do Jaderlândia.

Valquiria Valadares, 69 anos, estava ansiosa para receber o título do seu imóvel. “Há 41 anos, eu estava aguardando por esse dia. E, hoje, eu tenho a felicidade de receber o documento da minha casa. Ananindeua está fazendo aniversário, e nós recebemos o presente”, disse a beneficiada.

"Ananindeua Legal"

O programa Ananindeua Legal é o maior programa de regularização fundiária da região Norte, e já beneficiou 59 comunidades no município com a entrega de 33.062 títulos de propriedade. Em 2023, a prefeitura de Ananindeua regularizou mais 11 mil famílias que saíram da ilegalidade e se tornaram os proprietários de seus imóveis.

“Hoje, estamos com a parceria do Governo do Estado para entregar títulos de propriedade, através do programa Ananindeua Legal e o programa Regulariza Pará, entregando mais 800 títulos. Desta forma, o programa de regularização fundiária do nosso município avança para se tornar o maior programa desse tipo no Estado do Pará”, prevê Alexandre Gomes, titular da Secretaria Municipal de Habitação.