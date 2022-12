Ampliação em sistema de abastecimento de água beneficia mais de 6 mil moradores de Salinópolis

Mais de 6 mil habitantes de Salinópolis serão beneficiados com a ampliação do sistema de abastecimento de água tratada na região nordeste do Pará. A obra é realizada pela Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) e tem previsão de ser concluída até o final do primeiro semestre de 2023.

A perfuração de poços tubulares para aumentar a capacidade do sistema de abastecimento dos setores Açaí e Guaxini faz parte de um projeto que vai continuar em outros setores de Salinópolis.

O trabalho prevê a construção de dois poços tubulares, com vazão total de 300 metros cúbicos por hora (m³/h), instalação de conjuntos de bomba com vazão de 300 m³/h e interligação dos poços com as unidades existentes.

A região do Bom Jesus, ainda na sede municipal, receberá em breve investimentos para melhorar o fornecimento de água. A previsão é que a obra seja concluída no primeiro semestre de 2023.

A ampliação do abastecimento nos setores vai atender moradores dos bairros Atlântico 1 e Jardim Atalaia, e partes dos bairros Caranã, Alacilândia e Guarani, região central do município, além da área do Maçarico.

Centro da cidade

O Sistema Guaxini já conta com quatro poços. Após a conclusão do projeto de expansão serão cinco poços abastecendo o centro da sede municipal. Já o Sistema Açaí, que hoje funciona com um poço, terá mais um para melhorar a captação de água, já em fase de perfuração.

“Estudos na área mostraram o crescimento da população do município, e consequentemente da demanda por serviços essenciais, o que levou a Cosanpa a priorizar investimentos no sistema, visando melhorar a qualidade de vida dos moradores e turistas que visitam Salinas”, informou Diego Batista, diretor de Operações da Cosanpa.

O governo do Estado está investindo mais de R$ 1 milhão no projeto, que vai ampliar a qualidade de vida a mais de 6 mil habitantes. A previsão é que a obra seja concluída até o final do primeiro semestre de 2023.