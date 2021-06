Alunos do Forma Pará terão acesso à meia-passagem intermunicipal

Para ter acesso à meia-passagem intermunicipal, estudantes do Programa Forma Pará devem se cadastrar até esta sexta-feira (18). A Agência de Regulação e Controle dos Serviços Públicos do Pará (Arcon-PA) e a Comissão Gestora Tripartite da Meia-Passagem Intermunicipal (Cogmep) estão fazendo o cadastramento da 1ª via da carteirinha. Grande parte dos 1 mil estudantes de cursos do programa podem dispor da meia-passagem intermunicipal.

O Forma Pará é uma ação do Governo do Estado visando reduzir o déficit de acesso à formação superior, principalmente, entre os jovens paraenses, sob a coordenação da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet).

Agendamento

Os alunos matriculados e que cursam a graduação nas cidades de Belém, Ananindeua e Marituba devem se dirigir ao escritório da Cogmep. O atendimento é presencial e deve ser agendado pelos telefones: (91) 3246-7820 ou (91) 98237-1261, ou pelo e-mail: arconcogmep@arcon.pa.gov.br.

Os estudantes matriculados nos demais municípios do Estado deverão entregar a documentação na coordenação de curso da instituição, que ficará responsável por enviá-los à Cogmep para dar andamento ao processo de cadastro para a emissão da meia-passagem estudantil.

O modelo de requerimento pode ser acessado aqui.