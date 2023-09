Alunos de Marituba recebem premiação pela Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas

A rede municipal de Marituba será uma das premiadas na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), projeto nacional realizado anualmente desde 2005, dirigido às escolas públicas e privadas brasileiras. O cerimonial de premiação ocorrerá na sexta-feira (29), das 14h às 19h, na igreja Quadrangular Casa do Oleiro (IQC), localizada à rua do Fio, nº 28, no centro de Marituba.

Entre os municípios paraenses, Marituba foi o que mais teve alunos premiados, com oito medalhas no total, sendo cinco de bronze, duas de prata e uma de ouro. A conquista dos estudantes ocorreu no ano passado, mas, a premiação foi programada para este mês.

O professor de matemática e técnico pedagógico da Secretaria Municipal de Educação de Marituba, David José Rodrigues Figueiredo, destacou que o prêmio, voltado às escolas públicas e privadas brasileiras, é motivo de muito orgulho para o município, especialmente pelo número de alunos contemplados na edição do ano passado.

VEJA MAIS

“É uma honra participar do processo de desenvolvimento cognitivo dos nossos alunos. Eu estou há 15 anos à frente dessa empreitada que busca estimular e promover o estudo de matemática no município de Marituba, como coordenador do programa de iniciação científica, identificando e incentivando jovens talentos a ingressarem em universidades nas áreas científicas e tecnológicas”, destaca David Figueiredo.

O prêmio é uma realização do Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), com o apoio da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM), e promovido com recursos dos Ministérios da Educação (MEC) e da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI).

A secretária de Educação de Marituba, Viviana Fontinelle, descreveu o sentimento da conquista como uma missão cumprida. "Conseguimos trazer uma medalha de ouro por meio da aluna Vitória Mellyna Paula Nogueira, da escola E. M. E. F. M. Santa Tereza D’Ávila. E podem ter certeza que, em 2023, traremos muito mais que 8 medalhas, pois estamos ainda mais empenhados e ainda temos novas parcerias voltadas para a oferta de aulas específicas para a prova OBMEP, com auxílio de professores medalhistas”, destaca.