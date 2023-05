Especialista na qualidade da educação básica faz palestra em Marituba nesta segunda

O professor doutor Herbert Lima, referência nacional para tratar de avaliações externas e seus indicadores de qualidade de educação e compartilhar experiências exitosas no município de Sobral, no Ceará, onde atualmente é secretário municipal de Educação, referência em qualidade da educação pública no Brasil, participa do lançamento do projeto educacional #IdebATodoVapor 2023, na tarde desta segunda-feira (15), em Marituba. O evento, sob o tema: “Educação Básica com Qualidade Social e o Aumento dos Indicadores Educacionais”, é promovido pela Prefeitura de Marituba, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

Herbert Lima é considerado mentor de organização e promoção na qualidade da educação básica no Nordeste brasileiro, inspirando outros municípios à elevação da qualidade da educação básica. O evento tem como público-alvo os professores de Língua Portuguesa e Matemática das turmas do 5º e 9º ano de 38 escolas da rede municipal de ensino de Marituba, e está sendo realizado no auditório da Casa do Oleiro, rua do Fio, 27, Centro, Marituba.

#IdebATodoVapor 2023

O Projeto visa a melhoria da qualidade da educação oferecida nas escolas municipais, bem como a evolução dos resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) nos próximos anos. Entre os objetivos específicos destacam-se: promover mudanças no quadro numérico de notas; conscientizar a comunidade escolar acerca do processo avaliativo e a importância dos índices; proporcionar que a rede de ensino municipal de Marituba se torne referência no Estado do Pará e elevar os índices quantitativos e qualitativos da educação básica municipal

Iniciativa do poder executivo, o #IdebATodoVapor foi sancionado como lei municipal no dia 30 de junho de 2022. A secretária municipal de Educação de Marituba, Viviana Fontinele, conta que aproximadamente 3.500 alunos do município farão a prova do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), a ser realizada entre os dias 23 de outubro e 11 de novembro de 2023, com isso, o projeto torna-se uma ferramenta ideal para que a meta estabelecida pela pasta seja atingida neste ano.

“Para um resultado positivo intensificamos uma força tarefa neste ano de 2023 que envolve toda a comunidade escolar no projeto #IdebATodoVapor, e assim atingirmos a meta estabelecida para elevação dos índices educacionais do município de Marituba”, afirmou Viviana Fontinele.