Algodoal: Moradores participam de curso de reaproveitamento de resíduos

A conscientização sobre descarte adequado de resíduos sólidos, educação ambiental na legislação brasileira e desenvolvimento sustentável estiveram no foco da capacitação por meio de atividades práticas e teóricas realizados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Semas) para moradores da ilha de Algodoal, no município de Maracanã, no nordeste paraense.

Iniciada na última terça-feira (7) e finalizada nessa sexta-feira (10), o curso certificou proprietários de bares, comunidade em geral e servidores municipais.

“O objetivo é levar a educação ambiental através dessa oficina de reaproveitamento de resíduos. Entre as atividades práticas desenvolvidas está a produção de coletores de resíduos e produção de sabão a partir do óleo de cozinha usado”, explica Andreia Monteiro, coordenadora de Educação Ambiental da Semas.

Os participantes também puderam realizar elaboração de propostas para ações de sensibilização quanto as problemáticas dos resíduos, reciclagem de papel por meio da confecção de miçangas para produção de bijuterias e produção da composteira doméstica. Na teoria da oficina foi abordado também os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS); poluição da água, do solo e atmosférica, assim como o ciclo da matéria orgânica.

Essas atividades contribuem para a mudança de hábito da comunidade e incentiva atitudes ecologicamente responsáveis, assim como podem proporcionar renda complementar para as famílias. Resíduos orgânicos, por exemplo, podem ser transformados em biofertilizante através da composteira, para ser utilizado em plantas, hortas ou comercializados.