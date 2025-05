Agentes do Detran salvam bebê durante patrulhamento no Baixo Amazonas

A ação rápida de uma equipe de agentes do Departamento de Trânsito do Estado (Detran) salvou a vida de uma criança de um ano, no último domingo (27), durante uma ação de patrulhamento na PA-370, em Mojuí dos Campos, região do Baixo Amazonas.

Durante uma patrulha de rotina no km 22 da rodovia, os agentes de fiscalização foram abordados por uma condutora que buscava socorro para a filha que estava convulsionando dentro do veículo da família. A agente de fiscalização Luciane Budelon iniciou imediatamente os procedimentos de primeiros socorros, realizando manobras de Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP). A criança, que apresentava ausência de sinais vitais, foi reanimada após alguns minutos de atendimento e voltou a respirar.

Diante da gravidade do caso, a equipe do Detran seguiu em direção ao município de Santarém para alcançar o pronto-socorro mais próximo. Durante o percurso, os agentes acionaram o Núcleo Integrado de Operações (NIOP), que mobilizou apoio para o atendimento. Em resposta rápida, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi direcionado para encontrar a viatura.

O agente de fiscalização Rodolfo Sales, que conduzia a viatura do Detran no momento da ocorrência, destacou a rapidez e o esforço da equipe. "A criança estava sem sinal algum de vida. Durante o percurso até Santarém, acionamos o NIOP, que nos informou que o SAMU estava vindo ao nosso encontro. Mesmo a uma distância considerável, a agente Luciane prestou socorro contínuo, realizando massagem cardíaca na criança para mantê-la estabilizada", relatou.

Segundo informações da mãe, a pequena Maria Ísis estava com febre alta desde a manhã e convulsionou durante o trajeto para o hospital. Após o atendimento inicial pelos agentes, a criança foi entregue aos cuidados do SAMU para continuidade do atendimento médico especializado.

O Detran reforça que, além da fiscalização de trânsito, seus agentes estão capacitados para agir em situações emergenciais, demonstrando o compromisso da instituição com a proteção da vida.