Ações de cidadania e saúde beneficiam 2.500 pessoas em Primavera e Santarém Novo

Um mutirão realizado nos dias 25 e 26 de novembro nos municípios de Primavera e Santarém Novo, no nordeste paraense, beneficiou com ações de cidadania e de saúde cerca de 2.500 pessoas. Promovida em parceria com a Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), Governo do Estado e as respectivas prefeituras, a caravana disponibilizou serviços de emissão de documentos (RG, CTPS Digital e Certidões) e fotos 3x4, orientação jurídica, atendimento clínico, psicológico e em nutrição; orientação odontológica, entrega de kits de higiene bucal, vacinação e testes rápidos (HIV, Hepatite e Sífilis) entre outros.

Além dos serviços ofertados à população, a caravana "Ronie Silva em Ação", que leva o nome do deputado autor e promotor da frente de cidadania, garantiu a entrega de cadeiras de rodas e de cheques do programa Sua Casa, do Governo do Pará, por intermédio da Companhia de Habitação do Estado (Cohab).

“Agradeço a parceria do Governo do Estado, da Alepa, dos municípios e de toda a equipe que prestou esse importante serviço nos dois dias de ação. Nossa meta é ampliar cada vez mais os atendimentos e garantir saúde e cidadania à população do Pará”, frisou o Ronie Silva.