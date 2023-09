7 de setembro: mais de 19 mil passageiros devem passar pelos aeroportos do Pará no feriadão

Mais de 19 mil passageiros devem passar pelos aeroportos do Pará durante entre os dias 6 e 11 de setembro, devido ao feriado da Independência do Brasil, celebrado nesta quinta-feira (7). A estimativa é que 2.793 viajantes passem pelo Aeroporto de Carajás. 1.668 em Altamira; 6.296 em Marabá; e 8.510 passageiros em Santarém. O balanço foi divulgado nesta segunda-feira (4).

Ainda segundo o balanço da Infraero, o feriado deve gerar uma movimentação de 152 voos em todos os aeroportos paraenses. Também de acordo com a empresa, a projeção foi elaborada a partir das programações informadas pelas empresas aéreas e não comparou a movimentação estimada para o feriado deste ano com a realizada em 2022, já que, no ano passado, o feriado foi em uma quarta-feira e não houve feriado prolongado.

Em todo o país, um total de 682,5 mil passageiros é esperado nos principais aeroportos. Estão previstos também 5.449 voos no período, entre pousos e decolagens. A estimativa é de que os dias mais movimentados sejam a quarta-feira, com 140,5 mil passageiros e 1.121 voos, e a segunda-feira, com 139,7 mil passageiros e 1.121 voos.

Recomendações

A Infraero recomenda que os passageiros cheguem ao aeroporto com antecedência mínima de 1h30 para voos domésticos e de 3h para voos internacionais. O atendimento e as orientações aos viajantes contam com os “amarelinhos” da Infraero. Funcionários de colete amarelo com a frase “Posso Ajudar/May I Help You?” estarão prontos para auxiliar as pessoas que chegam e partem nos terminais.