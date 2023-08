Fluxo de passageiros no aeroporto de Marabá é o que mais cresceu na região Norte

Um levantamento do Ministério do Turismo divulgado no mês de julho, mostrou que a movimentação de passageiros nos principais aeroportos do país cresceu no primeiro semestre de 2023. Entre os terminais da região norte, o Aeroporto João Corrêa da Rocha, em Marabá, foi o que apresentou o melhor desempenho no setor. No total, o aumento de foi de 30% a mais de passageiros, em relação ao mesmo período de 2022. Em números absolutos, a movimentação de passageiros no ano passado foi de 140.955, em Marabá. Já neste ano de 2023, o aeroporto recebeu um total de 183.902 viajantes. Número muito expressivo para um aeroporto considerado de pequeno porte.

Um aumento de fluxo de pessoas tão significativo contrasta com a perda de operações que Marabá vem sofrendo ao longo dos últimos seis anos. O terminal, que já chegou a ter seis vôos diretos para Belém, por exemplo, atualmente, conta com apenas dois. As aéreas Gol e Latam também deixaram de operar para vários destinos e, hoje, mantêm vôos apenas para Brasília. Apesar das operações minguadas, na avaliação da Secretaria Municipal de Turismo, a tendência é que as empresas voltem a olhar com bons olhos para o aeroporto de Marabá.

“Nossa vocação é o turismo de negócios. Marabá conta com uma peculiaridade, onde praticamente 75% dos investimentos ativos são da iniciativa privados. Como a expansão de plantas de siderurgia, as obras das novas pontes sobre o Rio Tocantins, projeto orçado em mais de R$4,5 bilhões. Os outros 25% são investimentos públicos, como a parceria entre a prefeitura e o governo do Estado para a construção da segunda ponte sobre o Rio Itacaiúnas. Então o fluxo de pessoas que vê de fora só tendem a aumentar”, explica o secretário Caetano Reis.

Para o gestor, o maior número de viajantes partindo ou chegando a Marabá também é um indicativo de que a demanda por vôos na região tem aumentado. E, mesmo a rede hoteleira, tem dado sinais de aquecimento na procura por leitos. “Há hotéis que estão desde março com uma taxa de ocupação de quase 100%. Seja por ocasião de eventos de cunho religioso, político, empresarial, o fato é que está faltando leito em vários hotéis. No caso do turismo de negócios, ainda há os hóspedes que se ausentam aos finais de semana porque só vêm à trabalho para a cidade, mas não fazem check-out para não perder o quarto do hotel. Por conta disso, já temos informação sobre valores de diárias que antes ficavam entre R$80,00 e R$100,00, mas que agora chegam a R$500,00 em alguns hotéis”, afirma caetano.

Aeroportos Brasil afora

Terminais de capitais, como Manaus (AM), por exemplo, tiveram um aumento de 3,23% no comparativo com o mesmo período que o ano passado. Já o aeroporto de Belém não chegou nem a isso. Na capital paraense, a movimentação de passageiros saiu de 1.631.524 em 2022 para 1.678.642 este ano, um percentual de 2,88% de crescimento.

Dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) apontaram que 7,2 milhões de passageiros voaram pelo Brasil só no mês de junho. O resultado é o melhor para o mês desde 2015, superando em 7,5% a movimentação registrada no mesmo período de 2019. No acumulado do ano, o número de viajantes no mercado doméstico chegou a 43,8 milhões, alta de 15% em relação ao primeiro semestre de 2022.

O terminal de Viracopos (SP), por exemplo, atingiu um recorde histórico para o período, com a movimentação de mais de 6,2 milhões de passageiros – alta de 13,08% em comparação a 2022. Outro destaque foi o aeroporto de Aracaju (SE): o terminal registrou alta de 24,7% e mais de 558 mil passageiros.

No Rio de Janeiro, o aeroporto Santos Dumont ultrapassou os 5 milhões de passageiros no período, alta de 31,5%. O número também foi 28,7% maior do que o registrado em 2019, no pré-pandemia. Em João Pessoa (PB), a alta foi de 19% e teve destaque no mês de junho, com a realização do maior São João do Mundo, em Campina Grande (PB). O estado recebeu quase 130 mil turistas, um recorde histórico.