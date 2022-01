Santarém já está aplicando a 4ª dose da vacina contra a covid-19

Santarém, no oeste do estado, está aplicando a quarta dose do imunizante contra a covid-19 nas pessoas que estão dentro do prazo de quatro meses de aplicação da dose de reforço. Esse bônus na vacinação se estende também para os imunodeprimidos, ou seja, pessoas em quimioterapia, transplantados ou que convivem com doenças como a AIDS e HIV.



"As pessoas que tomaram em tempo hábil assim que começamos a oferecer a terceira dose, pode tá consultando a carteirinha para verificar o prazo e estar buscando a vacina em um de nossos postos", disse Irlaine Figueira, coordenadora da atenção básica em saúde de Santarém.



A quarta dose vem sendo aplicada com imunizantes da Pfizer, como a terceira. As doses de reforço se fazem muito importantes, principalmente àqueles que foram imunizados ainda no começo da vacinação, já que com o tempo a proteção vacinal vai baixando e ainda o surgimento de novas variantes.



Os dados da Secretaria de Saúde do Pará (Sespa) mostram que a imunização contra a covid-19 tem avançado, atualmente, 5,1 milhões pessoas já tomaram a segunda dose ou a dose única. No entanto, a dose de reforço está em baixa levando em consideração a população que mora no Pará, até a tarde desta sexta-feira (7) 518.293 mil doses de reforço já foram aplicadas.