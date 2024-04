2ª Caravana Araguaia: 7 cidades do sudeste paraense recebem ações de cidadania e acesso à justiça

Paraenses da região sudeste do estado irão receber ação itinerante de serviços de cidadania e assistência jurídica por meio da 2° edição do Caravana Araguaia. A ação itinerante vai passar por sete municípios, no período de 09 a 27 de abril. A iniciativa é realizada pela Defensoria Pública do Estado do Pará, por meio do programa “Balcão de Direitos”.

A itinerância da Defensoria paraense vai percorrer os municípios de Santana do Araguaia, Conceição do Araguaia, Redenção, Santa Maria das Barreiras, Floresta do Araguaia, Eldorado do Carajás e Marabá.

A ação conta com serviços gratuitos de emissão de RG e CPF; emissão de 2º via de certidão de nascimento, casamento e óbito; emissão de carteira de trabalho digital; foto 3x4; e orientação jurídica para a população do sudeste paraense.

Na primeira edição da ação foram mais de 13.200 mil atendimentos, a expectativa agora é ultrapassar o número de serviços realizados à população.

Serviço:

Caravana Araguaia II

Datas e municípios:

09/04 - Santana do Araguaia

11 e 12/04 - Conceição do Araguaia

14 e 15/04 - Redenção

16 e 17/04 - Santa Maria das Barreiras

19 e 20/04 - Floresta do Araguaia

22/04 - Eldorado do Carajás

25 a 27/04 - Marabá

Horário: 8h às 14h