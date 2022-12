Oração da Santa Bárbara para proteger contra desastres naturais

Celebrada no dia 4 de dezembro, Santa Bárbara é a padroeira contra tempestades, raios e explosões. Com um pai pagão, era constantemente trancada em uma torre para que evitasse contato com o mundo externo, mas com fé, conseguiu o batismo da própria janela. Despertando a ira do genitor, foi executada pelo próprio pai.

Relatos apontam que após sua morte, um raio o atingiu e, por esse motivo, passou a ser invocada contra tempestades. Para lhe auxiliar no momento de prece, confira orações que a Redação Integrada de O Liberal selecionou.

Oração à Santa Bárbara

"Protetora contra raios, trovões, tempestades e mortes repentinas.

Ó Santa Bárbara, que sois mais forte que as torres das fortalezas e a violência dos furacões, fazei que os raios não me atinjam, os trovões não me assustem e o troar dos canhões não me abalem a coragem e a bravura.

Ficai sempre ao meu lado para que eu possa enfrentar, de fronte erguida e rosto sereno, todas as tempestades e batalhas da minha vida para que, vencedor de todas as lutas, com a consciência do dever cumprido, possa agradecer à Deus, criador do céu, da terra e da natureza, e que tem poder de dominar o furor das tempestades e abrandar a crueldade das guerras.

(Faça agora seu pedido à Santa Bárbara).

Rezar 3 Pai Nosso, 3 Ave Maria e 3 Glória ao Pai."

Glorificação a Santa Bárbara

"Querida e amabilíssima Santa Bárbara, morro de medo de chuvas fortes, tempestades, trovões e quero ter meu corpo e meu lar protegidos por vós todos os dias. Por sua legião de fiéis que a veneram, peço por eles também e por mim, que a senhora venere e glorifique esse meu pedido. Destemida santa, não se esqueça de colocar Jesus em meu coração para que eu perca esse medo, por meio da fé incondicional, pois sei do seu infinito amor por mim e seus fiéis. Amém!" (Reze um Pai-Nosso e uma Ave-Maria).

Oração para afastar o medo

"Santa Bárbara, sois mais forte que a violência dos furacões e o poder das fortalezas. Fazei com que os raios não atinjam e os trovões não assustem (dizer nome completo da pessoa que está sendo benzida). Ficai sempre ao lado de (dizer o nome completo da pessoa que está sendo benzida). Amém!"

