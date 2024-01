Menino de 7 anos ganha bolsa de estudos após viralizar dançando com Ivete Sangalo; vídeo

O pequeno Daniel Levi, de apenas 7 anos, ganhou uma bolsa de estudos para um curso de dança oferecido pela coreógrafa Ju Paiva. O garoto viralizou nas redes sociais após ser chamado pela cantora Ivete Sangalo para dançar no palco do Festival Virada Salvador, na celebração da chegada do ano de 2024.

O vídeo do menino dançando ao lado da cantora foi compartilhado por milhares de pessoas nas redes sociais e foi considerado um dos melhores momentos de todo o festival.

Ao ver Daniel dançando no meio da multidão, Ivete Sangalo não resistiu e o chamou para o palco durante a música "Macetando", lançada recentemente em parceria com a cantora Ludmilla. O menino, que já é fã da cantora, não se intimidou e mostrou todo o seu talento para dança, levando o público a loucura e ganhando elogios da cantora. "Quebra painho! Já temos uma estrela para o ano de 2024. O nome dele é Daniel, você quer que eu me apaixone imediatamente?", disse Ivete.

Com a repercussão do vídeo, Daniel chamou a atenção da dançarina e coreógrafa baiana Ju Paiva, ex-Dança dos Famosos, que conversou com menino por ligação de vídeo. A bolsa de estudos é para o estúdio de dança "Live 2 Dance", que Ju Paiva é proprietária. Além de tudo, ela já foi dançarina de Ivete por 11 anos. "Vou estar te esperando no Live2Dance para começarmos a dançar juntos. Você vai conhecer diferentes estilos, se desenvolver ainda mais e ser muito feliz com a gente!", disse a dançarina.

Em suas redes sociais, Daniel agradeceu à dançarina e se mostrou empolgado com o curso. "Tia Ju me deu uma bolsa no estúdio de dança dela! Tô muito feliz! Obrigado!", escreveu Daniel nas redes sociais.

(*Estagiária Hannah Franco, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com)