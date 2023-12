Saiba quem é Paulo Victor, dançarino de Ivete Sangalo que chamou atenção nas redes sociais

O show especial de 30 anos de carreira de Ivete Sangalo tomou conta das redes sociais na última quarta-feira, 20. A cantora parou o Brasil com seu espetáculo no Maracanã. Mesmo com mais de duas horas de show, incontáveis looks bafônicos, um pequeno detalhe chamou atenção do público: Paulo Victor, o dançarino que fez o dueto de salsa com Veveta ao som de "Você Não Sai".

Além da performance incrível, a beleza do rapaz logo repercutiu nas redes sociais. Quem é Paulo Victor?

O jovem tem tem 29 anos e completa seus trinta no início do ano. O dançarino se destacou pela sua participação no reality show da Xuxa, o "Dancing Brasil", como o coreógrafo da atleta de nado sincronizado Bia, dupla de Branca, onde chegou até a final da competição em 2019.

Sua primeira performance na TV foi dançando uma música da própria Veveta. A sua primeira coreografia para o "Dancing" foi em 2017 e, ao dançar com Veveta no Masked Singer cinco anos depois, o bailarino relembrou o momento em suas redes sociais.

Atualmente, Paulo namora a influenciadora Thaynah Conrado e tem dois filhos, a Olívia, de 5 anos, e o Gael, que o dançarino descobriu a paternidade após o nascimento do pequeno por meio de um exame de DNA. Em seu perfil, ele compartilhou um pouco sobre como foi o processo dessa descoberta.