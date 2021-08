Rogério Flausino e Wilson Sideral fazem live solidária nesta segunda

Os cantores Rogério Flausino (vocalista da banda Jota Quest) e Wilson Sideral farão uma live solidária nesta segunda, 23, às 20h. O evento terá participação das cantoras Marcia Castro e Marília Lopes, e será transmitido pelo canal no youtube e perfil no facebook do Instituto Mundo Aflora.

A cantora Juh Nascimento fará um show live de estreia de sua carreira solo. A transmissão será na segunda, 23, às 19h, no perfil no instagram e facebook da cantora.

O projeto “Repeteco Pará Live” está reexibindo, em episódios especiais, shows dos artistas que se apresentaram na última temporada do evento. As lives irão ao ar no canal Equatorial Pará, no Youtube, sempre às terças e quintas-feiras, às 19h30. Além da liberação dos shows completos, o público também terá acesso aos making of exclusivos de cada apresentação, publicados no Instagram do Pará Live (@paraliveoficial) toda segunda e quarta-feira, antecedendo o show dos respectivos artistas da semana. As próximas atrações serão nesta terça, 24, com o show da banda Mastodontes; e na quinta, 26, quem se apresenta é o trio Farofa TropikalA programação segue até 3 de setembro.

A programação do #EmCasaComSesc apresenta na terça, 24, o show do trio Caixa Cubo. A transmissão será às 19h, no canal no youtube do Sesc São Paulo e no perfil no instagram do Sesc ao vivo.

O Festival Sonido - Música Instrumental & Experimental ganha sua versão on-line e televisiva com apresentações musicais. A programação vai até dia 25 de agosto, todas as quartas-feiras. As transmissões serão no canal no youtube do Se Rasgum, às 21h, e no canal Music Box, às 20h30.

Na quinta, 26, acontecerá o show dos artistas Gretchen e Esdras, com participação do cantor MC Dourado e Viviane Batidão. O evento será no Teatro Margarida Schivasappa (Av. Gentil Bitencourt, 650 - Batista Campos), às 20h. Os ingressos estão sendo vendidos nas lojas Arte pela Vida e Ná Figueredo, na academia Bio Ritmo, e no salão Júnior Fiel Cabeleireiro.

O Festival Apoena (Av. Duque de Caxias, 450 - altos) apresenta diversas atrações até 3 de setembro. No dia 27, vão se apresentar a DJ Jack Sainha, a banda Florisse e a banda Dois da Janela. Para encerrar o II Festival Apoena, no dia 3 de setembro, haverá o Coletivo Beatiú, Carimbó Sancari e Curimbó de Bolso. Os ingressos são de R$ 40 até R$ 120.