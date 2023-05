'Estão mudando a minha vida', diz idosa que recebeu ajuda para pagar dívida e parar de trabalhar

A usuária do Tiktok Elizabeth Rizzo viralizou ao publicar um vídeo mostrando a reação de Carmen Kelly, uma funcionária de 82 anos do Walmart, que conseguiu se "aposentar" após Rizzo mobilizar os seguidores e arrecadar US$ 680 mil para pagar os US$ 10 mil em dívidas médicas - motivo pelo qual a idosa ainda trabalhava no local.

Elizabeth fazia compras no supermercado quando avistou a idosa, que atendia uma mulher no estabelecimento, localizado no Arizona, Estados Unidos. Assim que a cliente se afastou, a internauta se aproximou para conhecer a história da funcionária.

Durante a conversa, a usuária do Tiktok descobriu que Carmen trabalhava no Walmart para pagar uma dívida de gastos médicos acumulada em US$ 10 mil. A idosa revelou ainda que tinha somente US$ 50 doláres em sua conta bancária, o que comoveu Rizzo, fazendo com que ela criasse uma "vaquinha online" para ajudá-la.

Com o alcance da conta, onde a usuária possui mais de 134 mil seguidores, a americana conseguiu arrecadar fundos para transformar a vida de Carmen, que tornou-se sua nova amiga e recebeu o apelido de "vovó" pelos seguidores.

“Não há palavras suficientes para dizer como me sinto”, agradeceu a idosa, surpresa o gesto solidário.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)