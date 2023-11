Crianças da África agradecem Anitta por doação para construção de hospital; vídeo

Um vídeo publicado pela ONG Zuzu for Africa no último dia 31 de outubro mostra crianças africanas agradecendo a cantora Anitta por ter doado R$ 25 mil para ajudar na construção de um hospital na região de Bengo, em Angola.

No vídeo, as crianças aparecem cantando e dançando para recepcionar as pessoas da ONG que foram conferir o resultado da obra. "Esse ano é um marco para a Zuzu e para essa região do Bengo. Iniciaremos os atendimentos médicos e odontológicos com todo o equipamento necessário. Tivemos o apoio e a doação expressiva de Anitta para essa missão e somos muito gratos!", escreveu a entidade na legenda da publicação.

A ONG Zuzu for Africa é uma organização não governamental que atua em Angola para promover o bem-estar de crianças e adolescentes. A instituição informou que o hospital construído na região de Bengo será equipado com todos os recursos necessários para atender a população local.

VEJA MAIS

Anitta fez a doação em abril deste ano e chegou a ser criticada por alguns internautas por ser um "valor baixo demais", comparado com o patrimônio da cantora. Na época, ela respondeu que a quantia foi determinada pelo responsável pelo projeto.

Nas redes sociais, Anitta também agradeceu pelo carinho das crianças. "Muito feliz e emocionada. Obrigada", escreveu a cantora nos comentários.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)