Bailarina com paralisia nas pernas supera problema e realiza sonho de seguir dançando; vídeo

Uma jovem inglesa de 23 anos, chamada Sophia Moore, não deixou que a perda parcial dos movimentos das pernas a impedisse de perseguir o sonho de dançar. Mesmo enfrentando os desafios impostos pela Síndrome de Hipermobilidade Articular, que afetam os tecidos conjuntivos do corpo, Sophia continua a seguir com a paixão pela dança. A trajetória está sob estudo do University College London Hospital em Londres.

Aos 13 anos, Sophia acordou com dores intensas no quadril esquerdo - o que a impossibilitou de andar. Após ser hospitalizada, ela passou por nove cirurgias enquanto os médicos buscavam uma explicação para a sua condição. Dez anos depois, a causa exata da síndrome permanece desconhecida.

"Desde muito jovem, eu desejava me apresentar. Amo musical desde que me lembro. Comecei a dançar aos 3 anos. Após minha primeira cirurgia, acreditei que tudo ficaria bem, mas spoiler: não foi assim", relata Sophia em seu canal no YouTube.

Mesmo diante dos obstáculos, Sophia decidiu persistir para dançar profissionalmente. Atualmente, ela está matriculada no terceiro ano do curso de Teatro Musical na Performance Preparation Academy, em Guildford, Inglaterra. Assista ao vídeo:

Durante o tratamento, Sophia recebeu pinos no quadril esquerdo por um ano. Embora essa solução não tenha resolvido completamente a condição, a dançarina conseguiu utilizar muletas estilizadas que proporcionam uma maior estabilidade às pernas.

"Houve momentos em que considerei desistir. Antes, eu não enxergava o que sou e o que posso fazer, mesmo usando muletas. Depois, percebi que se os elencos de musicais podem apresentar uma diversidade de pessoas, e as pessoas com deficiência são reais, por que eu não tentei?", compartilha Sophia.