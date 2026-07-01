Zelensky diz que a Ucrânia atingiu refinaria de petróleo russa pela segunda vez em uma semana

As forças ucranianas atingiram nesta quarta-feira, 1, a principal refinaria de petróleo de Ufa, na Rússia, pela segunda vez em uma semana, segundo o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.

A refinaria é uma das maiores produtoras de lubrificantes da Rússia e fica a mais de mil quilômetros da Ucrânia, afirmou Zelensky, em publicação no X. A Ucrânia também atingiu uma planta que produz componentes de mísseis na região russa de Penza, a sudeste de Moscou, a cerca de 500 quilômetros da Ucrânia, segundo o líder ucraniano.

O governador russo de Penza, Oleg Melnichenko, afirmou que drones ucranianos atingiram duas plantas industriais na cidade de Penza, ferindo duas pessoas em uma delas. Ele não nomeou as plantas nem descreveu os danos.

Ataques de longo alcance quase diários contra instalações petrolíferas russas têm criado uma crise de combustíveis e aumentado a pressão política sobre o Kremlin, enquanto a guerra se estende para seu quinto ano.

Segundo a Reuters, a Rússia iniciou importações de gasolina da Índia, em um esforço para mitigar a escassez de combustível provocada pelos ataques ucranianos à sua infraestrutura energética. A escassez está levando o país a racionar combustível e leva a longas filas em postos de gasolina e um aumento recorde nos preços na bomba.

Zelensky afirmou ainda que negocia com a União Europeia a imposição de novas sanções ao que chamou de "máquina de guerra russa", segundo o Financial Times. Durante visita a uma siderúrgica na Irlanda, ele ouviu do primeiro-ministro Micheál Martin que está perto de ser concluída uma investigação sobre o suposto envolvimento da Aughinish Alumina na produção de armamentos. A empresa tem uma holding controlada por proprietários russos.

*Com informações da Associated Press