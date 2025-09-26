Capa Jornal Amazônia
Zelenski critica reação 'fraca' da Otan e diz que países têm medo da resposta da Rússia

Estadão Conteúdo

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, avaliou como fraca a reação da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) às violações aéreas russas e defendeu uma resposta imediata. "Eles tinham que derrubar tudo. Se alguém está na sua terra matando seu povo, você tem que responder. Se os jatos estão no seu espaço, você tem que bloqueá-los", disse em entrevista à Axios.

Para o líder ucraniano, este é o motivo pelo qual Moscou continua a "testar" outros países.

Na conversa, Zelenski relatou ter visto uma mudança na postura do presidente norte-americano, Donald Trump, após encontro recente às margens da Assembleia Geral da ONU. Segundo ele, o republicano "entendeu que Vladimir Putin não vence hoje. Tem muitas perdas, milhares".

O líder ucraniano afirmou que Trump "quer terminar esta guerra" e que percebeu que "Putin mentiu para ele e está jogando".

Zelenski também revelou ter pedido garantias de segurança bilaterais entre Estados Unidos e Ucrânia, classificando-as como fundamentais para dar confiança aos europeus.

O presidente ucraniano disse ainda que Kiev "nunca reconhecerá" os territórios ocupados pela Rússia, mas admitiu que, em caso de cessar-fogo, poderia aceitar discutir sua devolução "no futuro, pela via diplomática".

