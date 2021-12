Youtuber morre após gravar vídeo em lago congelado

O youtuber Thor Eckhoff, de 57 anos, morreu afogado enquanto gravava um vídeo para o canal em um lago congelado próximo a cidade de Kongsberg, na Noruega. O acidente aconteceu no dia 26 de novembro. As informações são do portal Metrópoles.

O norueguês possuía mais de 1,2 milhão de inscritos na conta pessoal da plataforma de vídeos. Segundo o jornal britânico The Mirror, Eckhoff passeava pelo lago congelado quando afundou. Pessoas que estavam próximas ao local ouviram os gritos de socorro e acionaram as autoridades.

Os mergulhadores chegaram a levar o homem para o Hospital Universitário Ulleval, em Oslo, mas os médicos não conseguiram reanimá-lo.

No Youtube, Eckhoff costumava publicar vídeos cheios de adrenalina. Dias antes de sua morte, ele publicou uma gravação na qual aparecia tomando banho gelado e dizendo que não havia morrido.