Votos antecipados nos EUA passam de 95 milhões na véspera do dia da eleição

Mais de 95 milhões de norte-americanos votaram na eleição presidencial de 2020 até esta segunda-feira (2), de acordo com uma contagem do Projeto Eleições dos Estados Unidos da América (EUA) da Universidade da Flórida, um prenúncio do que deve ser a maior participação do eleitorado dos tempos modernos.

Um dia antes do dia da eleição, o número recorde é igual a 69% de toda a participação eleitoral nas eleições de 2016.

Um aumento acentuado na votação pelo correio e na votação presencial antecipada foi em grande parte motivado pela pandemia de coronavírus, que já matou mais de 230.000 pessoas nos Estados Unidos e continua inabalável em muitos Estados norte-americanos.

O presidente Donald Trump, que tem sido criticado pela maneira como seu governo lidou com o surto de Covid-19, está atrás do desafiante democrata, Joe Biden, em pesquisas de opinião nacionais. Uma pesquisa Reuters/Ipsos realizada em 27 e 29 de outubro mostrou Biden com 51% e Trump com 43%.

Mas a disputa ainda é acirrada em Estados-chave que decidirão a eleição por meio do Colégio Eleitoral, incluindo Arizona, Flórida e Carolina do Norte.

Espera-se que um grande número de apoiadores republicanos de Trump compareça pessoalmente para votar no dia da eleição depois que Trump semeou a desconfiança, sem evidências, a respeito da votação pelo correio, afirmando que estava sujeita a fraudes.

Os democratas abraçaram amplamente a votação antecipada, não apenas por causa da pandemia, mas também por causa das medidas que o governo Trump tomou para desacelerar o processamento da correspondência no país.

Os especialistas preveem que a participação ultrapassará facilmente a marca de 138 milhões que votaram em 2016. Há quatro anos, apenas 47 milhões de votos foram depositados antes do dia da eleição.