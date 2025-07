Visita de Lula a Cristina domina cúpula do Mercosul na Argentina

A visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à ex-presidente argentina Cristina Kirchner, em Buenos Aires, chamou atenção durante a cúpula do Mercosul realizada nesta quinta-feira, 3. Condenada a seis anos de prisão e à perda de direitos políticos por um caso de corrupção, Cristina ainda é o principal nome da oposição ao atual presidente Javier Milei, anfitrião do encontro.

A reunião entre Lula e Cristina ocorreu após o brasileiro receber, das mãos de Milei, a presidência rotativa do bloco. Com autorização judicial, o encontro foi realizado no apartamento da ex-presidente, no bairro de Constitución, e durou cerca de uma hora.

Na sequência, Lula recebeu o Prêmio Nobel da Paz Adolfo Pérez Esquivel, na residência do embaixador do Brasil em Buenos Aires. De acordo com interlocutores presentes, Lula declarou acreditar na inocência de Cristina. Em um gesto simbólico, posou para uma foto segurando um cartaz com os dizeres: “Cristina Livre”.

VEJA MAIS

“Além de prestar minha solidariedade a ela por tudo que tem vivido, desejei toda a força para seguir lutando com a mesma firmeza que tem sido a marca de sua trajetória na vida e na política”, escreveu Lula, na rede X (antigo Twitter). “Pude sentir nas ruas o apoio popular que ela tem recebido e sei bem o quanto é importante esse reconhecimento nos momentos mais difíceis. Que fique bem e siga firme na sua luta por justiça.”

Cristina foi condenada por envolvimento em contratos superfaturados de obras públicas e fraudes em licitações na Província de Santa Cruz, durante seu governo. A ex-presidente, no entanto, responde ao processo em liberdade e alega ser vítima de perseguição judicial.

Encontro com Milei

Mais cedo, Lula e Milei repetiram a frieza observada na cúpula do G20, no Rio, em novembro. No Palácio San Martín, sede da chancelaria argentina, ambos participaram de uma foto protocolar, com cumprimento breve e poucas palavras trocadas.

Nos discursos oficiais, os dois líderes evidenciaram posições opostas sobre a integração regional. Enquanto Milei criticou o modelo multilateral e defendeu negociações bilaterais independentes, Lula reafirmou o papel estratégico do Mercosul no cenário internacional.

“Propusemos que, como bloco, nos movamos para um esquema comercial e regulatório muito mais livre, em vez da cortina de ferro à qual hoje estamos submetidos”, afirmou Milei. “A Argentina não pode esperar, precisamos de mais liberdade, de forma urgente. Os sócios do Mercosul devem decidir se querem ajudar no caminho que iniciamos.”

Ao assumir a presidência temporária do bloco, Lula destacou a importância do Mercosul na ampliação de acordos comerciais e no enfrentamento das mudanças climáticas. “Quando o mundo se mostra instável e ameaçador, é natural buscar refúgio onde nos sentimos seguros. Para o Brasil, o Mercosul é esse lugar”, afirmou.

Livre-comércio

Como resultado prático da cúpula, foi anunciada a assinatura de um acordo comercial entre o Mercosul e a Associação Europeia de Livre-Comércio (EFTA), formada por Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein. Já a negociação com a União Europeia, iniciada há mais de 20 anos, continua sem desfecho.

Com informações do jornal O Estado de S. Paulo.