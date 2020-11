Viralizou: cachorrinho é flagrado se solidarizando com irmã doente

Uma cena de Isa e Hugo, dois buldogues franceses muito conhecidos na internet, viralizou nas redes sociais. A foto, registrada por seus donos Buzinel Rok e Danica Brankovic, mostra Hugo se solidarizando com a irmã em um momento que ela está sendo medicada no veterinário. Na legenda, a descrição "estou aqui com você". A foto comoveu os internautas que rapidamente reagiram ao click, que já acumula mais de 5 mil curtidas. Apesar da recente viralização, a postagem foi feita em julho.

A família, infelizmente, perdeu Hugo nos últimos dias, que acabou adoecendo tempos depois da foto e não conseguiu reagir. Sem dar muitos detalhes, os pais só informaram pelo perfil que ele "sentia muitas dores, não queria comer e não estava passeando". A cachorrinha Isa está bem.