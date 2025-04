VÍDEO: quarto de Papa Francisco é selado após sua morte, conforme tradição do Vaticano

O Vaticano divulgou nesta segunda-feira (21) imagens do momento em que os aposentos do Papa Francisco foram oficialmente selados. A medida ocorre poucas horas após a morte do pontífice e faz parte dos rituais tradicionais do período conhecido como Sé Vacante, que antecede o conclave — cerimônia que elegerá o novo líder da Igreja Católica.

A ação foi conduzida pelo cardeal camerlengo Kevin Joseph Farrell, responsável por coordenar os assuntos administrativos da Santa Sé entre a morte de um papa e a eleição de seu sucessor.

“Hoje foram colocados os selos no apartamento papal do terceiro andar do Palácio Apostólico e, esta noite, também no apartamento do segundo andar da Casa Santa Marta, onde o Pontífice residia”, informou a agência Vatican News.

O procedimento de lacrar os aposentos papais tem uma função simbólica e prática: além de marcar o encerramento oficial do pontificado, também impede o acesso aos ambientes, evitando possíveis violações ou saques até que um novo papa seja escolhido.

O papa Francisco, que morreu nesta segunda-feira após complicações causadas por uma pneumonia dupla, passou 40 dias internado antes de seu falecimento. Desde o início de seu pontificado, em 2013, o líder religioso optou por não viver no tradicional Palácio Apostólico. Em vez disso, escolheu um apartamento mais simples na Casa Santa Marta, que também serve como hospedagem para membros do clero em visita a Roma.