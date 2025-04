Qualquer homem católico e solteiro com menos de 80 anos pode se tornar papa; entenda como funciona

Após a morte do Papa Francisco, confirmada pelo Vaticano na manhã desta segunda-feira (21), começa uma nova fase dentro da Igreja Católica: a escolha do próximo pontífice. A partir de agora, os cardeais do mundo todo se reúnem no conclave, evento centenário e secreto que decide quem ocupará o posto mais alto da Igreja. Mas o que muitos não sabem é que qualquer homem católico e solteiro com menos de 80 anos pode, tecnicamente, ser eleito papa.

De acordo com a tradição e os documentos da Igreja, não é obrigatório ser bispo, cardeal ou ter décadas de carreira no Vaticano para ser eleito. Qualquer homem batizado na fé católica romana, com plena razão e solteiro, pode ser escolhido, desde que esteja apto para a ordenação sacerdotal.

Apesar disso, historicamente, o pontífice sempre foi escolhido entre os cardeais, que são membros do alto clero nomeados por papas anteriores para funções de liderança dentro da Igreja. Essa tradição vem sendo mantida há séculos, já que o último papa eleito fora do Colégio de Cardeais foi Urbano VI, em 1378.

Desde então, todos os eleitos já faziam parte da cúpula e possuíam longa trajetória e experiência dentro da estrutura eclesiástica. Ou seja, apesar de as regras permitirem uma escolha “fora do padrão”, o conclave costuma optar por nomes com profundo envolvimento na vida e nas decisões da Igreja Católica. Na prática, os cardeais votam entre si, e o escolhido precisa obter dois terços dos votos válidos para ser nomeado Papa.

Como funciona o conclave?

O conclave acontece na Capela Sistina, no Vaticano, famosa pelas pinturas de Michelangelo. Todos os cardeais com menos de 80 anos são convocados a participar, e o voto é presencial. Eles permanecem isolados até que alguém seja eleito, sem comunicação externa, em total sigilo.

As votações acontecem em rodadas. Se ninguém alcançar a maioria de dois terços nos primeiros dias, os cardeais seguem votando até que cheguem a um consenso. Normalmente, o processo não dura mais que quatro dias.

Mesmo depois de eleito, o novo papa só assume oficialmente se aceitar a decisão. Uma vez que concorda, ele escolhe um novo nome papal e é anunciado ao mundo. A tradicional fumaça branca liberada pela chaminé da Capela Sistina indica que um novo papa foi escolhido.

O que faz o papa?

O papa é muito mais do que uma figura religiosa. Ele é também o chefe de Estado do Vaticano, líder mundial da Igreja Católica e autoridade máxima na definição de doutrinas, rituais e diretrizes da fé. Entre suas responsabilidades estão:

Nomear cardeais e bispos;

Criar ou reorganizar dioceses;

Canonizar santos;

Representar a Igreja em questões internacionais e inter-religiosas;

Promover os direitos humanos e a paz;

Guardar a integridade da fé cristã.