Papa Francisco era rico? Saiba qual era o patrimônio do pontífice que morreu aos 88 anos

Após a morte do Papa Francisco, confirmada na manhã desta segunda-feira (21) pelo Vaticano, vieram à tona muitas dúvidas sobre sua vida pessoal — especialmente sobre seu patrimônio. Afinal, o Papa era rico? Tinha bens próprios? Recebia salário?

A resposta surpreende muitos: não, o Papa Francisco não era rico e vivia de forma simples, em linha com os votos que fez ainda jovem, ao ingressar na Companhia de Jesus — a ordem jesuíta, conhecida pelo compromisso com a pobreza, castidade e obediência. Desde o início de sua vida religiosa, Francisco optou por não possuir bens materiais pessoais.

Diferentemente de outros líderes mundiais, o papa não recebe salário fixo, mesmo tendo direito a um. Segundo o próprio Francisco revelou no documentário “Amém: Perguntando ao Papa” (2023), ele renunciou a qualquer remuneração ao assumir o papado em 2013.

"Quando preciso de dinheiro para comprar sapatos ou algo assim, eu peço. Não tenho um salário, mas não me preocupo com isso, pois sei que serei alimentado de graça", disse ele no filme.

Apesar disso, todas as despesas pessoais — moradia, alimentação, transporte e cuidados médicos — eram custeadas pelo Vaticano. O papa também tinha à disposição alguns bens vinculados ao cargo, como cinco carros oficiais e acesso a residências da Igreja em Roma e no Vaticano.

Qual era seu patrimônio?

Segundo o portal Economic Times, o patrimônio líquido associado ao Papa Francisco era estimado em cerca de US$ 16 milhões (mais de R$ 92 milhões na cotação atual). Vale destacar que esse valor não se refere a bens pessoais acumulados por ele, mas sim a valores ligados à estrutura do cargo e a possíveis receitas secundárias, como livros publicados.

Antes e durante o papado, Francisco participou da autoria de diversas obras religiosas e reflexivas, mas a renda dos livros escritos após sua eleição em 2013 vai diretamente para a Igreja. Já os livros publicados antes disso podem, segundo especialistas, entrar como parte da herança.

E a herança?

O costume entre papas é deixar um testamento com orientações claras sobre o destino de possíveis bens. Segundo especialistas, o documento expõe desejos pessoais por escrito e pode indicar se algo será doado à Igreja, a instituições de caridade ou a familiares.

Francisco tem apenas uma irmã viva, Maria Elena Bergoglio, que tem dois filhos — um deles é afilhado do papa. É possível que eventuais direitos autorais ou objetos pessoais sejam deixados à família, ou a obras sociais ligadas à Igreja Católica.

Em uma de suas falas mais marcantes sobre o tema, o Papa comparou-se ao santo que inspirou seu nome: “O jovem Francisco de Assis, filho de um rico comerciante, abandonou a riqueza e o conforto para se tornar pobre entre os pobres”, afirmou em evento em 2021, segundo o jornal argentino La Nación.