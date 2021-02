VÍDEO: Proprietário paga R$ 2 milhões para transportar casa pelas ruas

Uma casa vitoriana de dois andares foi transportada pelas ruas para um novo endereço, a seis quarteirões de distância do local original. Proprietário teve que pagar cerca de R$ 2,15 milhões em taxas e custos de mudança.

A casa estava no endereço havia 139 anos, no número 807 da Franklin Street, em San Francisco (EUA).

A casa verde rebocada por carros gigantes e transferida, neste domingo (21), para um local a seis quarteirões de distância.

A operação pelas ruas chamou muito a atenção dos moradores, que se aglomeravam nas calçadas para ver e registrar a façanha realizada em “impressionante” 1,6 km/h, em direção ao número 635 da Fulton Street.

Phil Joy, que trabalhou na realocação da casa, disse ao jornal que foram necessárias autorizações de mais de 15 agências municipais.

Joy explicou que o rebocamento foi complicado, porque o trajeto tinha até uma descida. “Isso é sempre difícil para uma casa”, disse.

No big deal, just a giant house rolling through San Francisco pic.twitter.com/6J7Tqi8cmQ — Dumitru Erhan (@doomie) February 21, 2021

Adaptações

A mudança de endereço não foi simples. Pela largura e altura da casa, várias adaptações pelas ruas foram necessárias, como a retirada de parquímetros e galhos de árvores, além de adaptação de sinais de trânsito.

Proprietário da casa de seis quartos, que é corretor, Tim Brown vai desembolsar cerca de US$ 400 mil (aproximadamente R$ 2,15 milhões) em taxas e custos de mudança, segundo a publicação “Chronicle”.

Como é do ramo imobiliário, Tim mudou a casa para um endereço com mais vantagens para a valorização do imóvel.

Tim Brown comprou a casa em 2013 com planos de restaurá-la, de acordo com a Hoodline. O antigo endereço da casa dará lugar a um condomínio de 47 unidades.