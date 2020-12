VÍDEO: Político quase ateia fogo em si mesmo durante reunião virtual

Por pouco uma vela não causa um acidente grave durante uma reunião online do conselheiro da cidade de Londres, no Reino Unido, Tom Sleigh, na última quinta-feira (10). Quando ele acendeu a vela, as chamas encostaram em um bloco de notas, e ao tentar apagá-las, o político queimou os dedos.

"Hoje não foi tão tranquilo quanto eu esperava", declarou Tom ao compartilhar o vídeo em seu perfil no Twitter.

Today didn’t go as smoothly as I hoped pic.twitter.com/fygcBSitiy — Tom Sleigh (@tomsleigh) December 10, 2020

O político afirmou à imprensa inglesa que usou um isqueiro USB para acender a vela. Ele especula que, provavelmente, o bloco de notas estava "muito seco" para ter pego fogo com tanta velocidade.

A cena foi acompanhada pelas 30 pessoas que estavam na reunião. Um colega do conselheiro fez piada com a situação nas redes sociais. "Eu tentei jogar um copo d'água na minha tela, mas por sorte Tom Sleigh tinha tudo sob controle e não houve nenhuma necessidade de intervenção de emergência", brincou Tijs Broeke.