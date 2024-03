VÍDEO: Papa Francisco defende 'cessar-fogo imediato' em celebração de Páscoa

Durante a celebração da Páscoa neste domingo (31), no Vaticano, o Papa Francisco proferiu uma mensagem veemente em favor da paz, em um chamado à rejeição "a lógica das armas". Perante cerca 60 mil fieis na Praça de São Pedro, o líder da Igreja Católica, aos 87 anos, dissipou as especulações sobre sua saúde ao participar ativamente das cerimônias da Semana Santa, culminando com a tradicional bênção "Urbi et Orbi" - à cidade e ao mundo.

Francisco expressou profunda preocupação com as consequências dos conflitos globais, especialmente sobre as populações civis e crianças, questionando o motivo de "tanta destruição e sofrimento". O apelo por paz estendeu-se especificamente aos conflitos em Gaza, onde solicitou um cessar-fogo imediato, e entre a Rússia e a Ucrânia, pedindo uma troca de prisioneiros que poderia representar um passo em direção à reconciliação.

"Nossa responsabilidade é impedir que os ventos de guerra se fortaleçam", declarou o Papa, ressaltando a absurdidade e derrota que a guerra representa para a humanidade.

Papa Francisco acena da galeria central da Basílica de São Pedro. (Tiziana FABI/AFP)

A saúde de Francisco foi um tema de especulação, especialmente após o cancelamento de sua participação na Via Crucis no Coliseu. No entanto, o Vaticano esclareceu que a decisão teve como objetivo preservar sua saúde para as celebrações subsequentes, nas quais o Papa demonstrou vigor.

Apesar dos desafios físicos recentes, incluindo uma cirurgia abdominal importante e tratamento para bronquite, o Papa manteve um ritmo intenso de compromissos.

Papa Francisco durante a mensagem pascal 'Urbi et Orbi' e bênção para a cidade e o mundo. (Folheto / VATICAN MEDIA / AFP)

Ainda que preocupações com sua saúde persistam, Francisco continua a liderar a Igreja Católica com dedicação, não tendo feito viagens recentes devido a questões de saúde. Ainda assim, a Indonésia anunciou uma visita do Papa ao país em setembro.