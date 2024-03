Papa Francisco adverte sobre perigos da teoria de gênero: 'Ameaça à Humanidade'

Durante uma conferência de dois dias no Vaticano sobre a evolução dos papéis de homens e mulheres segundo os ensinamentos cristãos, o papa Francisco enfatizou os "perigos" associados à chamada teoria de gênero, condenando-a como uma "ideologia feia" que representa uma ameaça à humanidade.

O pontífice, de 87 anos, expressou preocupação com o que ele chamou de tentativa de apagar as diferenças entre os sexos, destacando a importância de se reconhecer e respeitar essas diferenças para preservar a humanidade.

Para respaldar sua posição, Francisco revelou que solicitou estudos sobre essa teoria contemporânea, enfatizando que a anulação das diferenças implica na anulação da própria humanidade.

A teoria de gênero, frequentemente rotulada como ideologia de gênero por seus críticos, desafia as noções tradicionais de gênero, sugerindo que este é mais complexo e fluido do que simplesmente masculino ou feminino, indo além das características sexuais visíveis.

Apesar de enfrentar um resfriado recente, o papa fez questão de ressaltar suas preocupações sobre a teoria de gênero antes de permitir que um assessor lesse seu discurso. Ele mencionou um livro que considerou "profético", intitulado "Lord of the World", que alerta sobre os perigos de anular as diferenças entre as pessoas, destacando sua relevância para os problemas contemporâneos.